A tres años de la caída, avanza la causa por la muerte de Sergio Denis: “Lo mataron arriba del escenario”

Sergio Denis en la noche del 11 de marzo, en el teatro Mercedes Sosa





“Te llamo para despedirme. Me voy, no sé dónde ni cuándo”, se disponía a cantar Sergio Denis en la noche del 11 de marzo del 2019. Con saco rojo, pantalón blanco y un público que aclamaba por él, el cantante recorrió el teatro Mercedes Sosa de Tucumán y fue a saludar a las fans que estaban en sus butacas, al regresar a su lugar, pisó la escalera que unía la platea con el escenario y cayó al foso de orquesta, de unos tres metros de altura. De inmediato fue hospitalizado en grave estado y nunca despertó.

Aunque Héctor Omar Hoffmann, como era su verdadero nombre, falleció el 15 de mayo del 2020, fue el accidente ocurrido el año anterior el que le costó la vida. A tres años de su caída, sus hijos Bárbara, Victoria y Federico, creen que la muerte de su padre era evitable y continúan pidiendo Justicia.

Sergio Denis con sus hijos Bárbara, Victoria y Federico

Más allá de si el foso de orquesta debía estar tapado o no -obra que estaba prevista y que se hizo meses después de la caída del intérprete- las dudas están puestas en la pasarela o escalera que en ese entonces unía la platea con el escenario, espacio que Sergio cruzó, y que los peritos consideraron “ilegal”.

Diego Colombo fue amigo del cantante y hoy representa a los hijos de éste en el juicio contra Raúl Armisen, administrador hasta hoy del teatro y a quien ellos consideran como “principal responsable de la muerte de Sergio por la caída que tuvo en el escenario en el teatro Mercedes Sosa”. En diálogo con Teleshow el letrado explicó que durante dos años la causa estuvo “muy frenada” hasta que lograron que cambiaran al fiscal.

“La semana pasada presentamos un escrito en Tucumán para impulsar el proceso y para que se reciba en declaración indagatoria a Armisen que es el presidente del ente antártico del Mercedes Sosa designado por el gobernador de Tucumán de ese entonces, Juan Manzur, para poder seguir avanzando”, contó.

Además, destacó que sobre la “pasarela” (la escalera que unía el escenario y la platea y de la cual cayó el intérprete de temas como “Te quiero tanto”, “Todos los domingos” o “Gigante chiquito”) se hizo una pericia: “Es ilegal, no está (no estaba) autorizada, no lo digo yo, lo dice Defensa Civil de la Municipalidad de Tucumán, que es quien tiene el poder de policía sobre el cuidado del teatro y que tenga las condiciones cumplidas respecto a ordenanzas, reglamentos y leyes para que el lugar pueda funcionar”.

Los planos del teatro Mercedes Sosa que estaban publicados en la página del lugar en marzo del 2019

“Ellos dicen que no está (estaba) en condiciones de funcionar y que en caso de que lo hicieran, la responsabilidad sería de quien lo autorizara, se ha probado en el expediente”, dijo y compartió un documento firmado por un ingeniero de Defensa Civil con fecha 13 de marzo del 2019 (post accidente) en el que aseguran que “se construyó una pasarela que no fue declarada en la Documentación Técnica presentada”, por lo que se había violado el artículo que establecía que “se deben informar los cambios o alteraciones en los locales” y que es el propietario o responsable legal del lugar el responsable de informar dichos cambios.

Ante la realización de la mencionada pasarela sin autorización, el texto concluye: “Deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de evento en el teatro Mercedes Sosa, bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades de dicho Ente Autártico hasta que se elimine la construcción realizada o se presente la documentación para asignar una nueva asignación de las medidas de seguridad”.

El documento sobre la "pasarela" en el teatro

Sobre la causa, Colombo agregó: “Durante el primer año de investigación se hicieron todas las pruebas, después quedamos en un estado de lentitud sin razón, estamos sufriéndolo. Ahora hay un nuevo fiscal y estamos a la espera de que ordene recibir en indagatoria a Armisen que es el presidente del teatro Mercedes Sosa que todavía sospechosamente esta a cargo, a tres años de haberlo matado a Sergio Denis arriba de un escenario por haber incumplido y cometido imprudencias, negligencias e inobservancias de las ordenanzas, reglamentos y leyes que tenía que tener en cuenta respecto a la custodia del teatro para que un artista no tenga el destino trágico que tuvo Sergio”.

“Esperamos que lo llamen a indagatoria y que la causa pase ajuicio oral”, dijo e insistió en que nunca se presentó ningún plano para que los organismos encargados de controlar autorizaran la realización de la pasarela de la cual el artista cayó mientras cantaba: “Se puso sin permiso de ninguno de los organismos de control del teatro, pusieron una pasarela ilegal, con una escalera que no tenia ningún tipo de pasamano ni de cuidado y nunca estuvo autorizada”.

Las modificaciones en el teatro: meses después de accidente el foso de orquesta se tapó (Crédito: Facebook Teatro Mercedes Sosa)

Apenas ocurrido el accidente Armisen había dicho que esa semana le llegarían los materiales para tapar el foso de orquesta y que estaban esperando unas autorizaciones. Al respecto, Colombo fue concluyente: “Cuando se presentó a declarar por las lesiones graves que le produjo a Sergio y que finalmente lo condujeron a la muerte se negó a declarar, así que nunca dijo nada. Y menos sobre esta pasarela, lo cierto es que el 11 de marzo del 2019 mató a Sergi Denis, no hicieron nada, si lo hubieran hecho (la obra que se efectivizó meses más tarde para tapar el foso), el evento mortal no hubiera sucedido”.

