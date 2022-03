Entre los chats explosivos de Wanda Nara, se filtraron mensajes de un jugador de River: qué decían

Wanda Nara

En las últimas horas, Wanda Nara fue tendencia en las redes sociales luego de que se publicaran una serie de mensajes y agresiones contra Eugenia la China Suárez desde su cuenta de Instagram. Además, revelaron algunas de las conversaciones privadas que la esposa de Mauro Icardi tuvo con la actriz años atrás, antes de que se desatara el escándalo por el encuentro con el futbolista en un hotel de París. Allí, la ex pareja de Benjamín Vicuña le demostraba buena onda y halagaba a sus hijos.

Desde el entorno de la empresaria lo primero que hicieron fue asegurar que le habían hackeado la red social en la que tiene casi 11 millones y medio de seguidores. Fue su amigo personal y estilista Kennys Palacios quien sostuvo -a la noche de Argentina, madrugada de Francia- que estaban intentando recuperar su usuario.

Mientras tanto, desde esa misma cuenta siguieron publicando distintas capturas de los mensajes privados que Wanda ha intercambiado con sus seguidores. Además de las conversaciones que tuvo con la China Suárez -quien reaccionando a sus Historias-, postearon los comentarios que recibió por parte del futbolista de River Ezequiel Barco.

Ezequiel Barco, actual jugador de River Plate (Instagram)

Allí, se ve que el jugador le respondió a distintas fotos de Wanda Nara. Según se lee en la captura, en uno de los mensajes, le escribe: “Tan perfecta”, y agrega el emoji de una cara rodeada de corazones.

Luego, en enero de este año, volvió a responder a un video de la empresaria. “Sos perfecta, me tenés así”, le dijo junto a dos emojis con corazones en sus ojos. Ella, según quedó registrado, no respondió ni reaccionó de ninguna manera ante aquellos mensajes.

Días más tarde, el deportista volvió a escribirle. “Podés ser tan perfecta”, y sumó, una vez más, el emoji de una cara con corazones en sus ojos.

Y en febrero, Barco volvió a comentar en privado una foto de la esposa de Mauro Icardi. “Tan hermosa vas a estar”, consideró, junto a una cara con estrellas en sus ojos.

Los mensajes de Ezequiel Barco a Wanda Nara

Apenas aparecieron las capturas en la cuenta de Instagram de Wanda Nara, Ezequiel Barco cambió su foto de perfil en la red social: es que en las imágenes no se leía el nombre del jugador pero sí se lo distinguía por su imagen. En ambas -tanto en la que tenía antes como en la que puso en las últimas horas- está con la camiseta de River, club al que llegó recientemente.

Luego de que la esposa de Mauro Icardi asegurara que había sido hackeada los usuarios en las redes sociales especularon con la posibilidad de la empresaria había querido escribir desde una cuenta fake -que manejaba ella con un usuario falso- y cuando se dio cuenta de que aquellos agravios contra la China Suárez salieron desde su cuenta oficial, dijo que no había sido ella.

¿De dónde sale esta versión? Había -ya fue desactivado- un perfil que tenía otro nombre pero que sus datos personales coincidían con los de Wanda: su mail, número de teléfono. Y una vez que se supo esto, le cambiaron el usuario para desorientar, pero los datos seguían siendo los mismos. Desde dicha cuenta, solían aparecer mensajes contra la actriz argentina entre los comentarios de la modelo.

La hermana de Zaira Nara ni siquiera se hizo eco de estas consideraciones y continuó con su versión: que había sido hackeada. Incluso agregó que hace tres meses perdió su cuenta de Twitter y aún no logró recuperarla. Cerca de la medianoche de Argentina, aseguró que había recuperado su Instagram. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar (sic). ¿Qué buscan?”, escribió.

Y mostró una captura en la que se ve que el nombre de usuario “wanda_nara” ya no está disponible según los registros de Instagram. Acto seguido, publicó otra imagen en la que desde la red social le solicitan que genere una “contraseña segura” para evitar un nuevo ciberataque. En tanto, una vez que recuperó su perfil, lo primero que hizo fue eliminar todo lo que se había posteado anteriormente.

