Se difundió un durísimo audio que la mamá de Jorge Ibáñez le envió a su hija

Se difundió un duro audio entre la mamá y la hija de Jorge Ibáñez

La mamá y la hermana de Jorge Ibáñez están en guerra. Luego de que en el programa A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV, se difundiera un video del terrible escándalo familiar entre Mabel y Alejandra Ibáñez, madre y hermana respectivamente del fallecido diseñador de alta costura, este jueves se conoció un durísimo audio que reavivó el fuego.

En el programa de Mazzocco se escuchó un mensaje de voz que Mabel le envió a Alejandra, en el que le da un fuerte ultimátum. “Sé que me estás llamando y también sé de los mensajes. Te lo voy a decir por última vez y lo digo bien, bien enojada: no me llames más, no tengo nada que hablar con ustedes. Te prohíbo que hables de mí diciendo que estoy perdida. No sigas llamándome ni a mí ni a nadie. Que no me entere que seguís diciendo que estoy perdida. Si me entero, preparate para una demanda”, expresó Mabel en un furioso tono.

“A mi nadie me manda. Nadie. Ni siquiera pudo mi marido, porque bien que quería sacarme de casa cuando ustedes eran chicos. Y ahí sí que se quedaban todos culo para arriba. Porque me iba a dejar sin nada, a propósito. Y lo defendí con uñas y dientes. Para que sepas”, insiste la señora.

Mabel, la mamá de Jorge Ibáñez, en el funeral de su hijo

“Y que tu hija no ande diciendo que no me quería mi marido, que no le incumbe a ella eso. Estudiá algo de leyes. Estudiá leyes. La mitad de marido es mía, mía. Acá y en la China. Así que no seas hipócrita haciéndote la buenita con todos”, continuó Mabel en el mismo tono aireado.

“Y no me saques la gente, eh, diciendo mentiras. Con esta mujer que yo tuve trabajando acá, que la tuviste de espía. Y yo me avivé. ¿Sabés como me avivé y le tendí una trampa? Así cayó. Los hipócritas y los maleducados y los hijos de puta van a terminar mal conmigo. Porque yo soy dura, dura con los que han sido duros conmigo. Y ojo con venir a la Argentina. Porque no sé si van a salir después. Ojo”, advirtió Mabel a su hija en el final del mensaje.

Alejandra, que se desempeña como cardióloga y vive en Colombia junto a su marido y sus hijos hace muchos años, le reclama la sucesión a su madre. Desde hace tiempo, las mujeres cortaron todo tipo de diálogo desde hace dos años, y pusieron abogados como intermediarios.

Gritos y una fuerte discusión entre la mamá y la hermana del fallecido diseñador de alta costura

En 2019, Alejandra estuvo en la Argentina por última vez y notó que su madre no estaba en condiciones de seguir adelante con la administración de las propiedades que tienen. Además, considera que hay tres personas que influyen en las decisiones de la mujer. “¿Dónde están los 200 mil dólares?”, gritó Alejandra en el video que se difundió esta semana. “La disputa es una herencia pero no de la de Jorge, porque esa ya se repartió entre sus padres, es la herencia del papá de Jorge, que murió y dejó 20 propiedades y una caja de seguridad con al menos 400 mil dólares. Parece que Alejandra fue a la caja de seguridad y faltaban 200 mil”, afirmó el periodista Diego Estévez.

“Hay dos cosas que Dios aborrece, y lo dice la Iglesia: una de las cosas es la lengua mentirosa. Primero, señores periodistas, cerciórense bien antes de perjudicar a personas que están trabajando, porque yo nunca bajé los brazos aún en el dolor que tuve por la muerte de mi hijo. Y el otro dolor es la ambición de ciertas personas. Y digo ciertas personas porque la ambición de mi hija es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero”, sostuvo la madre de Jorge Ibáñez hace un tiempo.

“La ambición de mi hija es tan grande que no mide las consecuencias. No mide que se lo está diciendo la madre que cuidó el patrimonio. No saqué ni un peso, lo digo así, a todo el mundo. Tres abogados puso mi hija y un contador, desconfiando de la madre, pero se fueron como vinieron”, agregó.

