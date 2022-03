El video del violento escándalo en la maison de Jorge Ibáñez entre su mamá y su hermana: “¿Dónde están los 200 mil dólares?”

Gritos y una fuerte discusión entre la mamá y la hermana del fallecido diseñador de alta costura

El próximo lunes 14 de marzo se cumplirán 8 años de la muerte de Jorge Ibáñez. Y en las últimas horas, el programa A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV, difundieron un video del terrible escándalo que se armó en la maison entre la mamá del fallecido diseñador de alta costura, Mabel Ibáñez, y su hermana, Alejandra Ibáñez.

“¿Dónde están los 200 mil dólares?”, gritó Alejandra. “La disputa es una herencia pero no de la de Jorge, porque esa ya se repartió entre sus padres, es la herencia del papá de Jorge, que murió y dejó 20 propiedades y una caja de seguridad con al menos 400 mil dólares. Parece que Alejandra fue a la caja de seguridad y faltaban 200 mil”, afirmó el periodista Diego Estévez.

Alejandra, que se desempeña como cardióloga y vive en Colombia junto a su marido y sus hijos hace muchos años, le reclama la sucesión a su madre. Desde hace tiempo, las mujeres cortaron todo tipo de diálogo desde hace dos años, y pusieron abogados como intermediarios.

En 2019, Alejandra estuvo en la Argentina por última vez y notó que su madre no estaba en condiciones de seguir adelante con la administración de las propiedades que tienen. Además, considera que hay tres personas que influyen en las decisiones de la mujer. Es por eso que, cuando se abran las fronteras.

“Hay dos cosas que Dios aborrece, y lo dice la Iglesia: una de las cosas es la lengua mentirosa. Primero, señores periodistas, cerciórense bien antes de perjudicar a personas que están trabajando, porque yo nunca bajé los brazos aún en el dolor que tuve por la muerte de mi hijo. Y el otro dolor es la ambición de ciertas personas. Y digo ciertas personas porque la ambición de mi hija es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero”, sostuvo la madre de Jorge Ibáñez hace un tiempo.

“La ambición de mi hija es tan grande que no mide las consecuencias. No mide que se lo está diciendo la madre que cuidó el patrimonio. No saqué ni un peso, lo digo así, a todo el mundo. Tres abogados puso mi hija y un contador, desconfiando de la madre, pero se fueron como vinieron”, agregó.

Jorge Ibáñez murió el 14 de marzo de 2014

Con respecto a la herencia de su hijo, Jorge Ibáñez, Mabel aseguró que le quedó el departamento en el que actualmente está viviendo y su auto. “No dejó dinero”, enfatizó.

“Han dicho que mi vínculo con mi hija era ríspido y sí lo era, porque ella era ríspida. Y para mí el enemigo mío se borra de mi mente. Lo borro. Me olvido que existe. Me olvido que tengo familia ya. La forma en que me han tratado, en la que han entrado. Dijeron que los eché, que llamé a la policía, están todos locos…. Han interrumpido en mi casa, tengo videos, lo puse en la Justicia. Fue violencia familiar”, dijo la mujer sobre la relación con su hija.

Por otro lado, se refirió a los supuestos problemas de salud a los que hizo referencia la abogada de su hija. “Me hice hacer un estudio con Facundo Manes y me dijeron ‘señora, está 20 puntos’”.

Por último, trató de “buitres” a su hija y a quienes buscan quedarse con el patrimonio de Jorge Ibáñez, y comparó a sus hijos asegurando que aunque tengan los mismos genes, “unos salen buenísimo y otros no”.

