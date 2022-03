Carmen Barbieri negó haber salido con Matías Alé: la llamativa reacción en vivo de Graciela Alfano

La conductora habló en el ciclo Socios del espectáculo

Este jueves 10 de marzo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich condujeron una nueva emisión de Socios del espectáculo por la pantalla de ElTrece. Durante el programa, la dupla decidió irse del estudio para ir a buscar a Carmen Barbieri, que se encontraba en otro lugar de la emisora terminando de realizar el ciclo Mañanísima con Carmen de Ciudad Magazine.

“¿Estás enojada con nosotros?”, le preguntó Lussich. “No, ustedes son todos unos atorrantes, atorrantes divertidos”, le contestó la diva. “Pasa un colectivo que se llama ‘quilombo’ y Carmen dice: ‘¡Parada, chofer!’”, le dijo el periodista en tono de broma. “Yo me subo a ese colectivo… Pero no, esa era antes. Cuando me ven dura, que estoy contestando, es porque odio la injusticia. Pero no me enojo”, aseguró.

Luego, Pallares entre risas le contó a la conductora un episodio que ocurrió en su programa: “Cuando pregunté: ‘¿Quién en la mesa no tuvo un quilombo con Carmen?’, todos levantamos todos la mano. Éramos 14″. La mamá de Federico Bal aseguró: “Ustedes empezaron la nota con eso, ¡me empiezan a matar! Si me lo hubieran hecho después, no dolía tanto… Y después, que la Alfano dice que yo salí con Matías Alé, ¡no lo toco ni con una caña de pescar!”.

Rápidamente Graciela, panelista de Socios del espectáculo, se metió en la entrevista y le empezó a gritar: “¡Mentira! ¡Mentirosa!”. Una vez más, la jurado de Los 8 escalones desmintió haber tenido un romance con Alé, quien fue pareja de Alfano durante diez años: “Ni lo toco, ni lo tocaré nunca, porque es como mi hermano”.

Más tarde, la panelista aprovechó para recodar un viejo episodio que ocurrió en la época que trabajaban en ShowMatch: “Yo te adoro, pero tenemos que decir la verdad, son hechos. Nosotras éramos compañeras en el Bailando, fuimos jurado juntas y vos decidiste hablarle a Matías Alé para llevarlo a trabajar a tu revista, y resulta que no me dijiste nada”.

“Yo quería que Matías Alé estuviese en mi revista”, explicó Barbieri. “Bueno, pero era mi marido, me tenías que hablar a mí. El código dice que vos eras mi compañera, me tenías que haber avisado, yo no sabía nada. No hacía falta pedir permiso, pero sí avisar”, aseguró Alfano, muy enojada.

Graciela Alfano y Matías Alé

Cabe recordar que este lunes 7 de marzo a las 11 de la mañana comenzó Socios del espectáculo, con Lussich y Pallares. La dupla de periodistas debutó por la pantalla de ElTrece luego de haberse despedido del programa Intrusos (América) que quedó a cargo de Florencia de la V. Esta producción, que es una apuesta para renovar la programación de la emisora, está logrando un buen rating en la franja de la mañana.

El magazine presenta noticias del espectáculo, y el abordaje de los temas más importantes de la actualidad; con móviles en vivo y entrevistas exclusivas. El equipo de columnistas está integrado por la mencionada Alfano, Karina Iavicoli, Paula Varela, Mariana Brey y Luli Fernández. Mientras que los móviles están a cargo de Tomás Díaz Cueto y Celina Hernández.

