El especial motivo que volvió a juntar a Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Jimena Barón Y Daniel Osvaldo Festejaron El Cumple De Momo

Desde que se separaron hace ya más de seis años, Jimena Barón y Daniel Osvaldo tuvieron una relación turbulenta que incluyó varias acusaciones por parte de la cantante, especialmente en lo que se refiere al cuidado de Morrison, el hijo que tienen en común. Sin embargo, el tiempo pasó y, al parecer, ambos entendieron que su rol como padres implicaba dejar las diferencias de lado. Por eso es que, en las últimas horas, no solo no pusieron reparos en juntarse a celebrar el cumpleaños de “Momo”-tal como llaman cariñosamente a su pequeño-, sino que además no tuvieron problemas en dejarse fotografiar e incluso compartirlo en las redes sociales.

“No existe nada que no haría por vos. Feliz cumpleaños al que brilla más que el sol. Te amo Morrison”, escribió la ex jurado de La Academia en un posteo de Instagram, junto a varias postales, en dos de las cuales se veía el momento en el que Momo soplaba las velitas y estaba junto a Jimena y el ex futbolista, a quienes se los notaba muy felices. Además, la actriz también compartió un video que publicó su hermano Federico, que también estuvo presente y celebró el primer cumpleaños de su hija Matilda, que nació el mismo día que su primo.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo, felices en el cumpleaños de su hijo

El evento tuvo lugar en un salón de Belgrano que cuenta con juegos para chicos de todas las edades, entre los cuales se destacaban las camas elásticas. Divertida, Barón no dudó en subirse a una de ellas junto a sus hermanos. Pero todo cambió cuando uno de los organizadores llegó para hacerles una advertencia: “No pasa nada, pero tengan cuidado de no saltar al mismo tiempo”. “Ah, perdón”, le respondió ella. Y, sincera, escribió junto al video: “Nos cag...a ped...”

Jimena Barón Se Divirtió En El Cumple De Momo

“Señora, cálmese”, expresó junto a otra grabación en la que se la veía gritando en la cama elástica junto a su hijo. Y, acto seguido, publicó una foto en ese mismo juego con la leyenda: “Me puse pantalón y camisa elegante porque no pensaba saltar. Ok”. Osvaldo, por su parte, publicó una postal abrazado a Momo: “Feliz cumpleaños, amor mío. Te amo”, le dedicó.

Daniel Osvaldo en el cumpleaños de su hijo Momo

Días atrás, el ex Boca no quiso responder las preguntas de un cronista de América, con quien mantuvo un enfrentamiento en plena calle. “Estamos acá, con Daniel Osvaldo, que está comiendo. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta?”, le preguntó Tucho. “No. Mirá, vamos a hacer una cosa: yo voy a caminar para allá y vos no. Nos vemos”, le respondió con tono irónico el músico. Además, le puso el brazo para frenarlo y darle a entender que no quería una entrevista.

El notero volvió a insistir. “Pero por favor, solamente para que nos digas lo que vos nos querés decir”. El ex jugador de fútbol le contestó: “No quiero decir nada. Dale. Ya te lo dije”. Una vez más, Tucho intentó sacarle alguna declaración: “Si querés contestarle algo a (Luis) Ventura... Es mi trabajo este. Yo entiendo”. Cansado, Daniel se acercó al periodista, le tocó el hombro y la cara para decirle que no tenía ganas de hablar. “Te lo vuelvo a repetir: yo voy a seguir caminando para allá y vos no. Porque si no esto ya es violento. No le quiero decir nada a nadie. Que tengas un buen día”, le explicó el cantante y se fue caminando con sus amigos.

