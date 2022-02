El polémico cruce de Daniel Osvaldo con un movilero de América: “Yo camino para allá y vos no”

El músico no quiso responder las preguntas de un notero

Daniel Osvaldo suele tener un perfil bajo en los medios y da muy pocas entrevistas. Recientemente, el cantante se sorprendió al ser abordado por un cronista del ciclo A la tarde (América) a la salida de un restaurante y reaccionó de una manera polémica en plena calle.

“Estamos acá, con Daniel Osvaldo, que está comiendo. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta?”, le preguntó Tucho. “No. Mirá, vamos a hacer una cosa: yo voy a caminar para allá y vos no. Nos vemos”, le respondió con tono irónico el músico. Además, le puso el brazo para frenarlo y darle a entender que no quería una entrevista.

El notero volvió a insistir. “Pero por favor, solamente para que nos digas lo que vos nos querés decir”. El ex jugador de fútbol le contestó: “No quiero decir nada. Dale. Ya te lo dije”. Una vez más, Tucho intentó sacarle alguna declaración: “Si querés contestarle algo a (Luis) Ventura... Es mi trabajo este. Yo entiendo”.

Cansado, Daniel se acercó al periodista, le tocó el hombro y la cara para decirle que no tenía ganas de hablar. “Te lo vuelvo a repetir: yo voy a seguir caminando para allá y vos no. Porque si no esto ya es violento. No le quiero decir nada a nadie. Que tengas un buen día”, le explicó el cantante y se fue caminando con sus amigos.

Luego, Tucho habló con la conductora Karina Mazzocco sobre el tenso enfrentamiento que tuvo con Osvaldo. “El código de barrio es: me pusiste la mano en el hombro, me tocaste la cara. Invadiste mi espacio personal”, aseguró el notero. “Cuando hablamos de violencia, yo no lo toqué en ningún momento. Si vos me estás marcando ese terreno, yo también le puse la manito en el hombro, como diciendo ‘dale’. Pero él me habla de violencia a mí y me está diciendo (con su actitud), juega el patrón de la vereda”, finalizó.

La separación de Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se separaron tras un año de noviazgo. Ellos habían viajado a Miami el 24 de diciembre para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, esa mismo día terminaron poniéndole punto final a su relación sentimental. Fue la hija de Diego Maradona la que confirmó la ruptura a través de las redes sociales. “Ya se lo mandé a él, por eso lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, estoy soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no”, escribió la hermana de Dalma sobre una foto en blanco y negro en la que se la veía abrazada al ex jugador. Y reprodujo la misiva que le envió a quien fuera su pareja durante un año.

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto...Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece”, escribió Gianinna.

Y dio detalles de la fecha exacta de la ruptura: “El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo”.

Por último, la mamá de Benjamín Agüero manifestó: “La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or... Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”.

