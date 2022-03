Dalma Maradona habló de la denuncia de Mavys Álvarez contra su padre y reveló por qué prefirió no dar su opinión

Dalma Maradona, sobre la denuncia de Mavys Alvarez

En una charla a fondo con Ángel de Brito en LAM, Dalma Maradona se refirió a la denuncia que hizo la cubana Mavys Álvarez contra Diego Maradona y que había sido archivada y en las últimas horas apelada por la querella.

“Todo el mundo me decía que tenía que hablar porque soy feminista y uso pañuelo verde”, dijo la actriz embarazada por segunda vez y agregó: “Pienso que una víctima siempre tiene que tener un lugar para hacer su descargo, sea esta chica o quien sea. Me parecía que todo lo que yo tenía para decir le restaba al discurso de la mujer iba en contar de lo que pienso”.

“Más allá de que uno le puede creer o no, si decía lo que quería decir, hubiera sido ir en contra de lo que pienso y de las víctimas reales. No quise opinar porque era restarle, decir ‘no le crean’ no sumaba a esa causa ni a las demás”, insistió y dijo que lo que opinaba sobre esta causa en sí, prefería guardárselo para ella.

El flamante conductor de América también le preguntó a la mayor de las hijas de Claudia Villafañe sobre qué recordaba de la vida que su padre llevaba en Cuba donde ella solía visitarlo y sobre los presuntos hijos que tenía en la Isla según Matías Morla: “No conocíamos eso, la verdad que no. es mas de lo mismo. Que yo sepa no aparecieron, pero es un tema que no quiero opinar porque no sé. No sé ni que edad tenía yo. Nunca vi nada. Está la fantasía de la gente que te dice lo que veía, pero no”.

El Juzgado en la Criminal y Correccional Federal Nº6 aceptó la apelación presentada por la querella que representa a la ciudadana cubana Mavys Álvarez Rego por archivar su denuncia contra el fallecido ex futbolista Diego Maradona y miembros de su entorno por supuestos abusos y trata que sufrió cuando era menor de edad.

En la apelación, presentada por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti, se cuestiona el fallo del juez federal Daniel Rafecas que archivó la causa, y se pide que la Cámara Federal reabra el caso y ordene seguir la investigación. Ahora, que el Juzgado lo aceptó, en un pasó básico dentro un proceso, la Cámara tiene la tarea de definir si hace lugar o sostiene la decisión del magistrado.

Los abogados de Álvarez recordaron que “la víctima fue captada en el país del Caribe, allí se erosionó su voluntad alineándola al separarla de su familia”, luego se le proveyeron drogas y los delitos “continúan en Argentina, donde se la mantuvo prisionera”.

En su paso por LAM Dalma además habló sobre casi nula relación con sus hermanos Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando. “Está la fantasía es que se pelean por plata”, comentó Ángel y ella explicó: “Sí, pero no sé de qué plata hablan, si realmente no hay plata. Con Jana sí tuvimos charlas en las que no nos podemos poner de acuerdo, porque realmente de base pensamos muy distinto”, expresó.

“En relación a mi papá pensamos muy distinto por ejemplo, en lo que es nuestra relación con mi papá, muy distinta”, agregó. A nivel más general, contó que hubo opiniones cruzadas al momento de sentar postura frente a la Justicia: “Hay cosas que yo digo no me va, y otro piensa que sí; nosotras con Gianinna dijimos: ‘Vamos por todos y no nos importa nada’, y ahí hubo como un: ‘No, bueno....’, y acá hay una causa que es saber la muerte”.

