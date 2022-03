Pablo Echarri contó por qué no se pelea más con El Dipy y Viviana Canosa

Pablo Echarri contó por qué no se pelea más con El Dipy (Foto: Gastón Taylor)

“No te peleaste más con El Dipy y Viviana Canosa”, le señaló Catalina Dlugi a Pablo Echarri en su programa radial Agarrate Catalina. En la entrevista, el actor habló de su perfil político y del momento personal y profesional que atraviesa, además de reflexionar sobre el cambio que hizo cuando se trata de los enfrentamientos con otros famosos.

“Voy evolucionando. También tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta…”, explicó el actor.

Y siguió: “A lo largo del tiempo he hecho un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Entiendo que cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia verbal, de alguna manera a la larga también me traía muchos conflictos”.

“Por eso empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente”, amplió luego.

Por último, reconoció que no está exento de caer en esos enfrentamientos y de decir cosas crueles: “Me doy cuenta que cuando me meto en esa dialéctica, al que lastimo también es a mí. Me quedo enroscado, pensando de qué manera puedo llegar a herir, y la verdad es que no, no va, Uso el tiempo y la cabeza para cosas más creativas y satisfactorias”.

“Yo no soy como Pablo Echarri: por suerte cobro un sueldo, y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir, y mucho menos cómo tengo que pensar”. Con estas palabras Viviana Canosa realizó hace unos días un filoso editorial contra el actor, con quien se sabe tiene un enfrentamiento ideológico desde hace tiempo. Sin embargo, luego de los terribles incendios en la provincia de Corrientes, en esta oportunidad la conductora se mostró mucho más indignada que en otras ocasiones.

Es conocida la militancia política del esposo de Nancy Dupláa y su simpatía por el kirchnerismo, al punto que en su tuit fijado tiene una foto de Néstor Kirchner. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre”, cita el actor al pie de la imagen del ex presidente, a modo de agradecimiento.

