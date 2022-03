Chiche Gelblung interrumpió su cobertura en Ucrania y vuelve a la Argentina: “Era un problema grave”

Luego de permanecer algunos días en Ucrania y otros en Polonia, el destacado periodista de 78 años finalizará su cobertura de la guerra y aterrizará en Argentina este domingo

Chiche Gelblung regresa a la Argentina. Hace unos días, el experimentado periodista había viajado a Europa Oriental para cubrir el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Acompañado por su camarógrafo Marcelo “Chelo” Álvarez, ahora se encuentra en Polonia, y se espera que retorne al país en las próximas horas. Así lo detalló al canal Crónica HD, donde dio detalles sobre sus días en la zona de guerra. “Encararemos la vuelta para Buenos Aires”, contó el icónico comunicador al canal.

En una de sus últimas salidas al aire en el canal de noticias, Gelblung remarcó cómo fue su rutina en tierras ucranianas. “Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está loca y enojada”, dijo y explicó. “También había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir”.

Además, habló sobre la tarea que hicieron junto a su compañero. “Tenemos testimonios muy buenos, lo que se hizo fue interesante y tenemos un gran material para Buenos Aires. Hoy temprano decidimos pegar la vuelta”, sostuvo. “En Ucrania había barricadas que hacen con civiles armados. Yo estuve en muchos lugares así pero acá hay una locura insoportable. Desconfían de sí mismos. Incluso hay rumores de que el presidente Zelensky no está en Ucrania y que está hablando de algún lugar del mundo”, agregó.

Finalmente, Chiche Gelblung detalló acerca del lugar en el que estuvieron él y el camarógrafo de Crónica durante la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania: “Donde nosotros estuvimos (Lviv, Ucrania) no es tan dramático, pero en estos momentos Rusia maneja todas las fuentes de energía de Ucrania. Si quieren la pueden dejar sin luz y sin agua. Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho más tiempo”.

"Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho más tiempo”, dijo el periodista

“Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos...Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, había explicado días atrás Chiche en una entrevista que concedió al ciclo Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia cuando decidió emprender este duro viaje.

En esa oportunidad, el renombrado periodista fue consultado por la opinión de su familia al respecto. “Hace 50 años que hago esto”, señaló. Y agregó: “Tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra...”. Además, reveló cuál suele ser su estrategia como corresponsal: “Hay que ser prudente y no pasarte de la raya. Eso no quita que a cualquiera le puede pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición”.

“Normalmente, en las guerras nadie quiere demasiados testigos. Entonces hay que tener una estrategia para superar eso, sobre el terreno vas viendo. Las guerras son siempre la misma historia: todos ocultan, mienten, la que primero muere en la guerra es la verdad. Pero estoy acostumbrado”, continuó Gelblung en su relato.

Por otra parte, recordó la situación en la que más peligro sufrió. “Fue en Vietnam, pero no es en el momento en que pasa. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón, un 24 de abril, y hasta el 30 de abril no pude parar en un hotel porque estábamos pasando por Camboya, que se estaban cag... a tiros. Y cuando termina esa historia, me acuerdo que estaba en Tailandia, lloré 24 horas seguidas. Porque no había tenido tiempo ni de procesar, después te agarra el stress post-traumático. Te entra la adrenalina en el cuerpo y seguís, pero hay un momento en el que rompés en lágrimas. No podía parar”, rememoró.

SEGUIR LEYENDO: