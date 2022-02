El fuerte descargo de Viviana Canosa contra Pablo Echarri por su apoyo a L-Gante: “En nuestro país, la violencia de género es selectiva”

Viviana Canosa apuntó contra Pablo Echarri

“Yo no soy como Pablo Echarri, por suerte cobro un sueldo y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir y mucho menos como tengo que pensar”. Con estas palabras, Viviana Canosa comenzó su último y filoso editorial contra el actor, con quien se sabe tiene un enfrentamiento ideológico desde hace tiempo, ya que él siempre se manifestó afín al kirchnerismo. Sin embargo, luego de los terribles incendios en la provincia de Corrientes, en esta oportunidad la conductora se mostró mucho más indignada que en otras ocasiones.

“Este es un país donde los bomberos son voluntarios y los presos cobran un sueldo”, continuó ofuscada, y enumeró algunas de las situaciones críticas que se viven en esa región del norte argentino. Acto seguido, apuntó contra los funcionarios políticos: “Son desalmados, no tienen alma ¿Por qué nosotros tenemos que fumarnos a tantos cínicos? ‘No, no te metas, no opines, no hables´ ¿Por qué? ¿A qué le tememos? ¿Por qué no nos animamos a decir ´basta, con mis impuesto no más´?”. En ese sentido, después de criticar los lujos de la primera dama, se refirió a la “doble moral”: “Ellos son los que le hablan a los pobres porque los quieren un montón, por eso los quieren más pobres”.

Lo cierto es que en ese momento, recordó una fuerte frase que le dijo el cantante de cumbia 420. “L-Gante me dijo que mi ´choma´ era pasivo. Nunca en mi vida tuve un ´choma´: tuve maridos, hombres, parejas, compañeros. Así le hablan a una mujer ¿Y qué dice Pablo Echarri? ´Jaja, cada día lo quiero más a L-Gante. Milita el colectivo verde. Por mí que diga todo lo que quiera, pero hace violencia de género”, apuntó furiosa. Y comparó: “Es selectiva la violencia de género en nuestro país. Si yo fuera Thelma Fardin, me defiende, como estoy del otro lado, ´ah, que me joda´”.

El video de L-Gante en el que le responde a Viviana Canosa

Días atrás, se supo que Canosa denunciará al cantante tras estos dichos. Así lo confirmó su abogado, Juan Manuel Dragani, a Teleshow. “Lo que hace L-Gante, cuando se le acaban los argumentos, es agredirla en su condición de mujer y eso sin lugar a dudas se encuadra en una denuncia por violencia de género que vamos a hacerla ahora. Esto está manifiestamente expuesto, ya tenemos todas las capturas de pantalla para evitar que las borre, el escribano me las está por dar dentro de un rato certificadas y estimo que luego, ya podremos radicar la denuncia. Y además, vamos a hacer una presentación por calumnias e injurias, porque ella se siente injuriada por los términos de este chico y vamos a hacer una acción civil para pedir la reparación de daños y prejuicios. El dinero obtenido, tanto mis honorarios como el traducido del juicio, los vamos a donar”, adelantó, y aseguró que todo lo recaudado será entregado a alguna actividad benéfica.

¿A cuánto podría ascender la suma que el cantante le tendría que pagar a la conductora? El letrado asegura que “dada la exposición y la popularidad que tiene Viviana, y a tres días de que arranquemos un nuevo ciclo, yo lo estimo en no menos de 15 millones porque el agravio es grave, no se la puede llevar de arriba. Por lo menos que pague y ese dinero irá a alguien que lo necesite.”

