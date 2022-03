Patinaje, videojuegos y el divertido gesto de Isabella: la tarde familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi

La empresaria llevó a Isabella y Francesca a un centro de patinaje sobre hielo y practicaron las tres juntas, mientras los varones jugaron a la play con Mauro Icardi

Para cerrar la semana Wanda Nara preparó un día especial junto a Isabella y Francesca, y compartió las postales de la divertida actividad que disfrutaron. La empresaria las llevó a un centro de patinaje sobre hielo y grabó algunos momentos de su tarde de viernes en París. Al volver a su lujoso departamento en la capital francesa las esperaba un panorama distinto: sus tres hijos varones, Benedicto, Valentino y Constantino, estaban en plena jornada gamer junto a Mauro Icardi. En medio de los gritos por los goles que sumaban en el videojuego, la menor de la familia sorprendió a su madre con un gesto típico de una influencer experta.

“Tarde de Viernes”, comentó la mediática en su cuenta de Instagram, donde la siguen 11,4 millones de usuarios, y publicó diez postales junto a las niñas. Además de mostrar algunas de las caídas que tuvieron mientras perfeccionaban la técnica con los patines, publicó algunas fotos de la vista panorámica que ofrece el barrio de Montparnasse. Después de merendar en las alturas de una torre unos pancakes, las tres volvieron a su hogar y respusieron energías después de sus andanzas al aire libre.

Patinaje y diversión: Wanda Nara junto a sus hijas, Isabella y Francesca

Desde el sillón, Wanda grabó algunas stories haciendo muecas de asombro y resignación en modo selfie, y luego giró la cámara para que sus seguidores vieran lo que sucedía: el delantero del PSG jugaba un partido de fútbol junto a los hijos de Maxi López en el living, y los cuatro permanecían absortos en su mundo. Después de etiquetarlos en sus historias, la empresaria hizo un intento por participar del momento y trató de calmar al mayor: “Valen, me encanta cómo jugás, jugás re bien”. Sin embargo, el niño de 13 años hizo caso omiso y siguió vociferando en italiano algunos reclamos por las jugadas de sus hermanos.

Luego entró en escena Isabella, quien asumió frente a la cámara de su madre que le dolía la cabeza: “Gritan mucho siempre que juegan a la play”. Pícara, la mediática le ofreció comprarle un regalo costoso si les apagaba el televisor, y la niña de 5 años no aceptó el trato, por más tentador que sonara: “No, porque se van a enojar mucho”. De fondo, efectivamente se escuchaban las recomendaciones del futbolista para generar situaciones de gol y los festejos o desilusiones de los varones ante los resultados.

La menor de las hijas de la empresaria y el delantero del PSG quiso charlar con los seguidores de su madre

Sin previo aviso, la niña tomó protagonismo con una encuesta improvisada: “No importa el ruido porque yo les quiero decir una cosa, una pregunta: ¿el azúcar hace bien o no? Porque mami dice que no, y yo digo que sí para los tés, porque obviamente casi todos ponen azúcar en el té, pero mamá no, chau”. Entre risas, Wanda reconoció de fondo: “Así estamos con los ruidos, queriéndonos relajar con un tecito”, y puso como opciones de respuesta: “Sí, Isi” o “No, Wan”. Divertida y carismática, la menor de la familia sostuvo en sus manos un envase de endulzantes durante la grabación, y en todo momento priorizó mostrar solamente el dorso.

"Hija de tigre": la reacción de Wanda Nara al ver el gesto de tapar la marca que tuvo su hija Isabella en un video

Una seguidora se dio cuenta del detalle y como madre orgullosa, la empresaria compartió el mensaje que recibió: "Tapa la marca, la tiene clarísima. La amamos a más no poder". Además de la captura de sus conversaciones privadas sumó la frase: "Hija de tigre", dejando entrever que Isabella mantiene vivo el legado familiar y la falicidad para desenvolverse en el mundo de las redes sociales.