Gustavo Bermúez y Verónica Varano se mostraron juntos y en público, tras dos años de sigilo

De novios hace dos años, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano se mostraron juntos y en público casi por primera vez desde que oficializaron su romance a fines del 2020. La pareja estuvo en el teatro Multitabarís Comafi donde Griselda Siciliani estrenó la obra Pura Sangre. Entre el grupo que los acompañó estaban Adrián Suar y Pablo Codevilla.

Ella con vestido largo negro y él con jean achupinado y camisa celeste, se mostraron muy sonrientes frente a las cámaras de Teleshow. También posaron con su grupo de amigos y con Jorgelina Aruzzi, quien se encarga de la dirección de la obra con Carlos Casella.

A fines del 2020 había si do Ángel de Brito el encargado de confirmar el romance entre el galán y la conductora y actriz y luego según pudo saber Teleshow, la pareja fue a pasar Año Nuevo a San Martín de los Andes.

Varano se había separado a mediados del 2020 Teleshow, de Martín Lombardero, el médico cardiólogo con quien estuvo en pareja durante doce años. Antes había estado casada con el empresario Fernando Elsztain, el padre de sus tres hijos, María, Nicolás y Arturo. Por su parte, Gustavo se divorció en en 2011 de Andrea González, la madre de sus hijas Manuela y Camila, después de veintidós años de matrimonio.

Durante ese año y en plena pandemia, ella se mostró mucho más espiritual y compartió sus prácticas de yoga, mientras se fue alejando de su rol de conductora para reencontrarse con la actriz que tenía guardada en su interior. En un año imposible para el teatro, se dio el gusto de participar en ¿Qué tenés en la cabeza?, escrita por Beto Casella y en la que ella actuó junto a Alejandro Fiore y Gerardo Baamonde.

Tras haber protagonizado novelas emblemáticas de los ‘90 como Antonella, Celeste y Nano, Bermúdez decidió bajar su perfil y se alejó del medio tras haberse instalado en San Martin de los Andes con su familia. Hizo alguna participación esporádica en la novela protagonizada por su amigo Adrián Suar, Sos mi vida, y trabajó como productor en el canal trasandino Chilevisión. El año pasado participó de la ficción de Polka Los protectores, en la que además de Suar actuó Laurita Fernández y hasta Diego Latorre.

“Estoy muy bien”, fueron las escuetas palabras que la actriz atinó a decir cuando en La Once Diez Catalina Dlugi le preguntó por el entonces incipiente romance. “Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta de que me estaban sacando una foto, en ninguna situación. No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo”, agregó en ese entonces.

Además de las fotos de Varano y Bermúdez, otro momento destacable de la noche teatral fue el encuentro entre Adrian Suar y su ex mujer Griselda Siciliani, mamá de su hija Margatira, a quien aplaudió de pie y ovacionó una vez finalizada la pieza. Aunque están separados desde hace cinco años mantienen una buena relación entre ellos y siempre se acompañan en los estrenos.

Unos días antes del debut, Griselda habló con Teleshow de la temática que aborda la obra: “Es un personaje arrasado por los mandatos, que genera mucha empatía por el desastre que está viviendo y que va haciendo un tránsito hacia encontrar su singularidad”. Luego la actriz, tomó distancia en base a su propia historia personal: “En mi vida no le hice mucho caso a los mandatos”.

