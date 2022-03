Adrián Suar fue a ver el espectáculo de Griselda Siciliani: ovación en el teatro, buena onda y abrazos

Adrián Suar disfrutó del espectáculo de Griselda Siciliani (Crédito: RS Fotos)

Griselda Siciliani está protagonizando la ácida comedia Pura sangre en el teatro Multitabarís Comafi. Este jueves 3 de marzo, Adrián Suar disfrutó del espectáculo que reflexiona sobre el amor y las relaciones. Un grupo de amigos acompañó al gerente de Programación de El Trece: Verónica Varano, Gustavo Bermúdez y Pablo Codevilla.

En las imágenes puede verse que el productor y actor ovacionó a su ex mujer al finalizar la función y la aplaudió de pie. A pesar de que están separados hace cinco años, ambos mantienen una excelente relación por la crianza de su hija Margarita. Además, suelen apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos laborales, ya sea en estrenos de teatro o de películas.

Adrián Suar aplaudió de pie a Griselda Siciliani

El abrazo entre Adrián Suar y Griselda Siciliani

De esta manera, los actores posaron con una enorme sonrisa frente a las cámaras de Teleshow e incluso se abrazaron de manera cariñosa. Lo único que llamó la atención es que la conductora Verónica Varano y el actor Gustavo Bermúdez se mostraran en público, ya que la pareja mantiene un perfil muy bajo en los medios.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez se mostraron juntos en el teatro

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez

También estuvo en el teatro Jorgelina Aruzzi, quien se encarga de la dirección de la obra con Carlos Casella. Además esta producción de Tomás Rottemberg cuenta con los textos de Aruzzi, las coreografías de Casella, la música de Martín Bosa, la escenografía de Mariana Tirantte, el diseño lumínico de Paula Fraga, y el vestuario de Cecilia Alassia.

Jorgelina Aruzzi, Verónica Varano y Griselda Siciliani

Cabe recordar que el pasado 23 de febrero se estrenó Pura sangre en la calle Corrientes y asistieron diversas figuras del espectáculo, la política y la televisión como Roberto Moldavsky, Carla Peterson, Martín Lousteau, Jorge Telerman, Leticia Siciliani, Sebastián Wainraich, Dalia Gutman, Dolores Fonzi, Costa, Soledad Silveyra y Julieta Cardinali, entre otros.

Pablo Codevilla, Gustavo Bermúdez, Adrián Suar y Verónica Varano

Unos días antes del debut, Griselda habló con Teleshow de la temática que aborda la obra: “Es un personaje arrasado por los mandatos, que genera mucha empatía por el desastre que está viviendo y que va haciendo un tránsito hacia encontrar su singularidad”. Luego la actriz, tomó distancia en base a su propia historia personal: “En mi vida no le hice mucho caso a los mandatos”.

Antes de la pandemia, estuvo trabajando en el exterior: en España filmó la película Sentimental, dirigida por Cesc Gay, por la que fue nominada a los Premios Goya. Luego viajó a México, donde se puso a las órdenes de Alejandro González Iñárratu para rodar Bardo, y también anduvo por Los Ángeles. Y a pesar de las buenas críticas recibidas, admitió que no se ve viviendo en otro lado que no sea la Argentina. “Soy muy familiera y muy amiguera. Me di cuenta también de que extraño mi ciudad. De golpe escuchaba tangos, estaba como loca”, compartió entre risas.

Adrián Suar y el equipo de trabajo de Griselda Siciliani

Además, señaló que le costó mucho pasar cinco meses lejos de su hija: “Fue difícil, muy difícil... Pero lo sobrellevé bien porque era importante lo que tenía que hacer. Hice 80 castings, no fue algo que me cayó como regalo de Navidad. Igual teníamos alguna posibilidad de que viajara, pero Margui estaba más cómoda acá, no quería faltar a la escuela”. Por último, aseguró que está pasando por un buen momento: “Me siento muy afortunada, muy privilegiada, siento que la vida y el camino me van sorprendiendo para bien con cosas que ni siquiera soñaba. En general estoy muy enfocada, muy deseante con lo que estoy haciendo en cada momento”.

Adrián Suar, Griselda, Verónica Varano y Pablo Codevilla

Adrián Suar

Pablo Codevilla

Adrián Suar y Griselda Siciliani

Pablo Codevilla, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano (Crédito: RS Fotos)





