Qué pasó con el ADN que se hicieron Magalí Gil y Eugenia Laprovittola para saber si son hijas de Diego Maradona

Magalí Gil, Diego Maradona y Eugenia Laprovittola

El jueves 16 de diciembre Magalí Gil y Eugenia Laprovittola cambiaron su rutina habitual: se levantaron temprano, se encontraron con sus abogados y se dirigieron a La Plata, donde los esperaban Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y Mario Baudry. Allí, ambas jóvenes y el menor de los hijos de Diego Maradona se extrajeron muestras de ADN para cotejarlas y que la Justicia pudiera determinar por fin si eran o no hijas del Diez.

“Estoy muy contenta, un paso crucial en mi búsqueda”, decía Magalí hace tres meses y Eugenia agregaba: “Pelee muchísimo para llegar a este día”. A mediados de febrero a más tardar debían estar los resultados que comprobarían -o no- la filiación. Entre ansiedad y nervios, pasaron las semanas, y esa verdad no llegaba. “Sin novedades aún”, informaba el abogado de Gil, Marcelo Izquierdo a Teleshow. Hasta que en los últimos días hubo una explicación.

Desde la asesoría pericial de la capital provincial llegó un comunicado a todas las partes que da cuenta del motivo por el cual no están los resultados: “El informe aún no se encuentra finalizado debido a la falta de los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras biológicas”. Luego, el texto firmado por la perito genetista Greta María Carini, agrega que se encuentran “a la espera de la provisión de los mismos para iniciar el procesamiento en el laboratorio de las muestras, para luego realizar el estudio de ADN”.

El documento que le llegó a las partes para explicar la demora en los resultados

Mario Braudy, representante legal de Dieguito Fernando quien tiene derecho a saber si las chicas son o no sus hermanas, dijo a Teleshow: “No se hicieron los estudios de ADN de Laprovittola y Magali Gil porque la justicia de la provincia se quedó sin insumos y no se compran desde el año pasado. Una vergüenza y recién nos avisan”.

“Una vergüenza que jueguen así con la gente si no tienen reactivos para Maradona imagínate la demás gente”, dijo enojado y explicó que la mencionada asesoría Pericial que lleva los estudios depende de La Corte de Buenos Aires. El letrado considera que pasó demasiado tiempo y que si no tenían los insumos, deberían haberlo informado en diciembre, cuando todas las partes se presentaron para la extracción de las muestras.

Sobre cuándo podría haber novedades, no se sabe y bien podría ser de un día al otro: “Hay que esperar que alguien en la corte se digne a comprar los insumos, hoy no tenemos noticias de nada”.

Tanto para las presuntas hijas de Maradona como para Dieguito, representado por Baudry, lo importante es conocer la verdad, sea cual sea: “Para nosotros era terminar el tema. Si son hijas bienvenidas y si no lo son, será un tema que se resolvió. Dieguito también tiene derecho a saber quiénes son sus hermanos.

Sobre las cuestiones legales que vendrían luego, en caso de que se confirme la filiación de una o ambas mujeres, ya que deberían ser declaradas como herederas al igual que Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, el abogado dijo que Verónica Ojeda no está pensando en eso: “Magali y Eugenia saben que con ella no hay ningún problema porque Dieguito es uno de los que no recibió nada, con lo cual estarían casi en igualdad de condición, solo se abona su tratamiento médico a veces y una camioneta de 40.000 que está a nombre del nene”.

Aunque ya había muestras de ADN extraídas del cuerpo de Maradona, para agilizar los trámites, Ojeda puso a disposición a su hijo, además de que según el abogado, fue una forma de “garantizar que todas las muestras son reales y que nadie puede cambiarlas, las muestras de las demandantes deben dar positivo con la de Diego y con la de Dieguito”.

Para facilitar los análisis, la ex profesora de educación física también aportó su material genético: “Así, al hacer el patrón genético de ella se descarta lo que no es gen de Diego y es más rápido. Ella tuvo un gesto de humanidad total. Y se usó el ADN de Dieguito y no el de sus hermanos por que es el único de los hijos que tiene prueba realizada con Diego, Junior y Jana no se hicieron pruebas, sino que la Justicia los reconoció porque Diego (padre) nunca se presentó. Además, ninguno de los hijos aceptó hacerse el análisis para ayudar a Laprovittola o Gil, se negaron expresamente en la audiencia”.

