El divertido ida y vuelta de Cande Tinelli y Coti Sorokin por un desacuerdo de convivencia

Si bien hace algunos meses tuvieron que afrontar rumores de crisis, Cande Tinelli y Coti Sorokin son desde hace poco más de un año una de las parejas más consolidadas del ambiente. De hecho, son varios los guiños que se hacen a través de las redes sociales, en las que suelen demostrarse su amor. Sin embargo, no todo es color de rosa y, como en toda relación, aparecen algunos desencuentros en la convivencia.

Así sucedió en las últimas horas, cuando la hija de Marcelo Tinelli hizo público un pedido que le hizo al cantante, y que él parece no haber aceptado. “La quiero adoptar y Coti no quiere...¿qué opinan? Ayúdenme”, escribió ella junto a la foto de una pequeña perrita. Y, en la misma story, agregó una encuesta con dos irónicas opciones: “Dale Cotiii” y “Coti dalee”, como para que sus seguidores no tengan otra alternativa que defender su posición.

El pedido de Cande Tinelli a su novio, Coti Sorokin

A modo de broma, y para seguirle el juego, su novio le respondió por la misma vía, replicando su historia y agregando: “No entiendo bien las opciones de esta encuesta”, escribió junto a un emoji que denotaba incredulidad. Divertida, ella compartió su respuesta y agregó varias “caritas” riéndose.

El divertido ida y vuelta de Cande y Coti en Instagram

Es conocido el amor de Lelé -tal como la llaman sus íntimos - por los animales. No sólo tiene varios en su hogar - razón por la cual probablemente el músico no quiera convivir con uno más - sino que además ayuda a varios refugios y también difunde las historias de mascotas que necesitan tránsito de forma urgente. “Muy escorpiana y amante de los animalitos”, dice en su biografía de Instagram.

A mediados de enero, Cande y Coti también habían sido noticia, pero en esa oportunidad por una supuesta crisis entre ellos. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, había escrito la joven de 31 años. Y añadió: “Ojalá algún día lo entiendas”. Incluso, decidió eliminar todas las fotos que había subido con su pareja. En medio de esos rumores, llamó la atención el comentario de Aquino en una foto del músico. “Uh, no pasaste por la pelu”, escribió y sumó emojis de risa. Y el artista respondió con corazones, dejando entrever que está todo bien entre ellos.

Fue el propio cantante el encargado de erradicar las versiones a través de una foto que compartió en sus redes. La postal es algo borrosa y oscura, pero llega a notarse que él le está dando un beso en la mejilla a ella, que está con los ojos entreabiertos. Como epígrafe, le agregó la leyenda “Avanti morochos”, en referencia a la conocida canción de Los Caballeros de la Quema y, quizás, desmintiendo los múltiples rumores sobre la separación.

En tanto, la hermana de Mica también se hace espacio en sus redes para mostrar sus cambios de look. Por caso, hace un mes había sorprendido con el original tono que eligió para teñirse: bien morocho desde las raíces hasta un poco más de la mitad de su largo, y luego las puntas en un azul claro. Inmediatamente, la postal se llenó de “me gusta” y de comentarios de sus fans, que destacaron lo bien que le sentaba.

