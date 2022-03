La China Suárez, cada vez más cerca de Hollywood: la gran noticia que celebró en las redes

China Suárez, con proyección internacional

A pesar de que en los últimos meses Eugenia La China Suárez fue noticia por su vida personal, especialmente cuando fue el escándalo en el que se la acusó de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, lo cierto es que ahora la actriz vuelve a estar en primera plana gracias a su trabajo. Es que, desde hace ya un tiempo, está proyectando su carrera en el ámbito internacional.

En este sentido, en septiembre estuvo rodando en España el filme Objetos, en el que compartió elenco con Álvaro Morte -famoso por su papel del Profesor en La Casa de Papel-. Y a fines de diciembre, volvió a ponerle su voz a Meena, la elefantita de Sing 2, la película producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures. Y justamente por esa labor es que en las últimas recibió una feliz noticia.

“Sing 2 está preseleccionada por la gente como una de las favoritas para llevarse el Oscar en #OscarsFanFavourite ¡Congrats!”, le escribió en una story Javi Ponzo, reconocido periodista de cine y series. Orgullosa y contenta, la ex Casi Ángeles lo replicó en sus historias de Instagram.

La feliz noticia que recibió la China Suárez

“¡Me mata, la elefantita! Soy muy fan de la película —de todos los personajes, de la música— pero no me siento muy identificada con los tipos de miedos que tiene Meena, que se paraliza. Obviamente tengo otros miedos. Creo que ella nos representa a todos, porque todos en algún momento vivimos una situación parecida”, había dicho Eugenia en diálogo con Teleshow, en el marco de la presentación de la película.

En la misma entrevista, también se había referido a su proyección internacional. “Poco a poco. Yo soy más de los proyectos. No tengo esa ambición. Cuando era más chica quizá tenía el sueño de Hollywood, pero ahora me enamoran más los proyectos, los personajes. Es verdad lo que está pasando mucho con las plataformas: de repente hay más argentinos, colombianos, españoles, y eso está buenísimo. Pero yo me enamoro mucho de los proyectos y me fascina viajar por trabajo”, sostuvo en aquél entonces. Sin embargo, con esta novedad, ahora parece estar más cerca de ese primer sueño.

En tanto, en las últimas horas la ex de Benjamín Vicuña también usó sus redes sociales para compartir con sus casi seis millones de seguidores uno de los últimos mensajes que le había enviado su gran amiga Sofía Sarkany, de quien pronto se cumplirá el primer aniversario de su muerte. “Te quiero, ¡gracias!”, era la respuesta que le había enviado la diseñadora a una publicación que había hecho ella tiempo atrás. Y la actriz, sobre ese recuerdo, expresó: “Te extraño con todo mi corazón. Mi ratón. Para siempre”.

La China Suárez recordó a su amiga Sofía Sarkany

Por otro lado, Suárez sigue muy enamorada de su novio español, Armando Mena Navareño. Tan esa sí que, aún a pesar de la distancia, siguen en contacto por medio de las redes. De hecho, en una de las últimas publicaciones que el empresario hizo en Instagram, a donde compartió varios posteos con videos en los que muestra el nuevo vehículo que armó, la actriz le dejó su “me gusta” y un comentario para celebrar a su compañero, quien de inmediato respondió a sus reacciones. “Baby” escribió ella en el primero de los posteos del joven mecánico. En el siguiente puso un emoji de una cara con ojos de corazón y una llama. Y en el último, que él titulo “Aquí y ahora”, en el que se lo ve probando la moto a toda velocidad, puso unas manitos haciendo el saludo vulcano de Star Trek, a lo que él sumó, siguiendo con los guiños, un corazón y una llamita.

