El comentario de Soledad Aquino sobre el look de Coti Sorokin en medio de la crisis con Cande Tinelli

Coti y Cande Tinelli (Instagram)

“Posibles títulos, pueden elegir: ‘Dos faloperos’; ‘Uno peor que el otro’; ‘No llegan ni a Navidad’”. En noviembre 2020, luego de blanquear su relación con Coti Sorokin, Cande Tinelli ironizó en las redes sociales sobre las distintas reacciones que tendrían los haters. Acostumbrada a recibir críticas de quienes se escoden en usuarios truchos, la hija de Marcelo Tinelli aprendió a lidiar y a reírse de la situación, sin dejar de que ningún mensaje malintencionado opaque su felicidad. No solo por su entonces presente amoroso sino el profesional.

“JAJAJA”, respondió el popular músico sobre aquel posteo dejando entrever que él también acepta las reglas del juego y los posibles comentarios que recibe a través de las redes sociales. Desde que confirmaron su romance, la artista plástica y el cantante han compartido viajes, situaciones en familia y más. Todo ello que permitieron verlo a través de sus respectivos Instagram, así como también se han permitido hablar en alguna entrevista.

En tanto, en las últimas semanas surgieron fuertes versiones de crisis y separación. Es que la joven diseñadora, que también es cantante, decidió eliminar todas las fotos que había subido con su pareja. Él, por su parte, dejó las imágenes que publicó en su perfil. Y cabe destacar que ninguno de los dos dejó de seguirse, algo que suele suceder entre los famosos a la primera pelea.

El comentario de Soledad Aquino a Coti

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa -tal es el verdadero nombre de Coti- publicó una foto en la que está fumando y agregó que la ubicación de aquella imagen fue en Punta del Este, sin aclarar si estaba ahí en el momento del posteo o bien cuando la tomó. Lo cierto es que, sus seguidores ahondaron en la falta de un “me gusta” o comentario de Cande, quien solía expresarse siempre que el músico subía algo a sus redes.

Quien sí le dejó un mensaje fue Soledad Aquino, la madre de Cande Tinelli. Y si bien no hizo referencia a una posible crisis o pelea de la pareja, se expresó como si nada hubiera ocurrido entre ellos. Por caso, y aunque su hija y el músico se hubieran separado, ella bien podría mantener un excelente vínculo con quien fuera su yerno. “Uh, no pasaste por la pelu”, escribió la ex mujer de Marcelo Tinelli y sumó emojis de risa. Y el artista respondió con corazones, dejando entrever que está todo bien entre ellos.

Soledad Aquino junto a su hija Candelaria (Instagram)

Por otro lado, entre sus más de 200 mil seguidores se destacaron algunos que dejaron mensajes especulando sobre su presente sentimental y el hecho de que Coti había posado con un cigarrillo en la foto. “No fumes, sé que es fácil decir, pero súper difícil dejarlo”, comentó un usuario. Y otro cuestionó: “¿Por qué estará fumando?”. “¿Estás fumando más por haberte separado?”, le preguntó uno más. Y una internauta le sugirió que cambiara de hábito: “Tratá de dejarlo”.

Hasta el momento, ni Cande ni Coti se expresaron. Ni para desmentir versiones de crisis y tampoco para confirmarlas. Por eso sus seguidores especulan lo que sucede según sus actitudes en las redes sociales: ella borró las fotos, pero él no, ambos se siguen. Incluso, algunos recordaron que la hija del conductor de ShowMatch una vez contó que había eliminado las imágenes porque se habían peleado. ¿Habrá pasado lo mismo esta vez? Resta que alguno de los dos lo comunique.

SEGUIR LEYENDO: