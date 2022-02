Verónica Lozano sorprendió con un video entrenando en medio de su recuperación

Veronica Lozano compartió un video entrenando mientras se recupera de su accidente

Dicen que todo es cuestión de actitud. Y parece que es cierto...El pasado martes 8 de febrero, Verónica Lozano sufrió un terrible accidente mientras esquiaba en Aspen. La conductora de Cortá Por Lozano (Telefé) no logró sentarse a tiempo en la aerosilla y comenzó a deslizarse hasta quedarse sin piso, por lo que no le quedó más remedio que agarrarse de las barras. Sin embargo, el artefacto siguió desplazándose hasta que ella quedó colgando a siete metros del suelo. Y, sin poder aguantar más su propio peso, terminó desplomándose contra el hielo y lesionándose los talones.

Pero lo cierto es que, a menos de vente días del hecho y luego de haber sido sometida a una larga cirugía de reconstrucción, este domingo la esposa de Jorge Corcho Rodríguez sorprendió a sus seguidores mostrando cómo entrena en medio de su rehabilitación. Lozano fue operada el pasado 17 de febrero en los Estados Unidos. Y aunque ya recibió el alta y pudo regresar a la Argentina, deberá seguir utilizando una silla de ruedas para trasladarse y unas botas ortopédicas, por lo menos, por un par de semanas más. No obstante, la conductora se las ingenió para poder entrenar a pesar de estos obstáculos. Y las imágenes dejaron a todos impactados por su actitud ante la vida.

En la grabación, se puede ver a Verónica sobre un mat de yoga, con las piernas elevadas y sujetas con una banda elástica para fitness, mientras ejecuta una serie de abdominales. Y, como si esto fuera poco, luego se la ve siguiendo con su rutina con un disco de pesas de 5 kg. mientras sus pies descansan sobre el piso. Todo esto, bajo la atenta mirada de su perro adorado, Copito.

Verónica Lozano se accidentó mientras esquiaba en Aspen (Instagram)

El día del accidente, la conductora se encontraba junto a Analía Franchín y una instructora, quienes intentaron sostenerla en medio de su desesperación sin poder evitar su caída. Y fue la periodista la encargada de dar los detalles de ese momento. “La realidad es que cuando volvimos a hablar después de que la vi caer, esa misma noche, le dije si ella tenía conciencia real de lo que había pasado, de cómo había sido. Me dijo que sí, que ella repasaba en cámara lenta lo que le había tocado vivir. Me dijo que cuando cayó pensó que se había quedado paralítica”, contó.

Franchín aseguró que Verónica se había dado cuenta de que ella la estaba sosteniendo con firmeza y que había un empleado del complejo que estaba llevando una colchoneta para tratar de amortiguar su caída. Pero que llegado un momento “no aguantó más” y se soltó. “Ella lo ha contado al aire. Pensó: ´Acá me caigo, quedo paralítica, me mato´. Realmente no tenía más fuerza”, señaló. Y explicó el motivo por el cual la conductora le pone tanta garra a su recuperación: “Se dio cuenta de lo trágico que podría haber sido y entonces como que de ahí en adelante fue todo buena onda y agradecimiento”

La periodista recordó que todo sucedió porque Lozano no llegó a sentarse en la aerosilla y que, cuando se dio cuenta de que había avanzado y ya no tenía piso, no le quedó más remedio que darse vuelta y agarrarse del asiento. “En ese momento la instructora le dijo que se tire, porque estaba ahí del piso. Pero la silla avanzó”, dijo Analía. Y no se anduvo con rodeos a la hora de calificar al personal del lugar: “Me parece que los dos operadores son dos pelotu... que estaban con la música al palo. No éramos nosotras dos gritando. Éramos diez mil gritando, ¿entendés? Entonces claramente hubo una negligencia. Ahora que ya pasó la operación, supongo que con la cabeza más fría se pondrán a hablar con los abogados. O no. Pero no es algo que haya determinado todavía”.

SEGUIR LEYENDO: