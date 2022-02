La inesperada reacción de Tini Stoessel al ser sorprendida por una fan que se subió al escenario

La inesperada reacción de Tini Stoessel luego de que una fan se subiera al escenario (Video: Twitter @TINlnews)

Sin dudas, Tini Stoessel está en uno de los mejores momentos de su carrera. No solo acaba de lanzar “Fantasi”, su nuevo tema junto a Beéle, sino que además está en medio de una gran gira que abarca Argentina y también varias ciudades de otros países de América Latina. Fue justamente en medio de este tour que la cantante vivió un tenso momento con una fan.

Todo comenzó el sábado por la noche, durante el show que brindó en el Campo ferial de la Laguna Alalay, en Cochabamba, Bolivia. Mientras la ex Violeta interpretaba “Maldita Foto” -el tema que hizo a dúo con Manuel Turizo -, inesperadamente una de sus seguidoras subió al escenario y la abrazó por la espalada, a la altura de la cintura.

En un primer momento, el repentino gesto sorprendió a la artista, quien pareció asustarse. Inmediatamente, el personal de seguridad salió a socorrerla y tratar de alejar a la fanática, pero Tini tuvo una actitud que conmovió a todo su público: la tomó de la mano y la abrazó, lo que provocó una ovación de todo el estadio. Además, le dijo unas palabras al oído justo antes de que los oficiales la hicieran bajar y volver a su lugar. Luego, la estrella pop siguió brindando su concierto con total normalidad.

“Gracias Cochabamba por esta noche tan linda. Mis primeros shows en Bolivia con mi tour, Qué felicidad, la pasamos hermoso ¡Gracias! Mañana nos vemos en Santa Cruz de la Sierra”, escribió horas más tarde en sus stories de Instagram.

Tini Stoessel le agradeció el cariño recibido a la gente de Cochabamba

En tanto, en las últimas semanas Stoessel fue vinculada sentimentalmente con el futbolista Rodrigo De Paul. Sin embargo, en una rueda de prensa que brindó previo a su presencia en el Festival de Villa María, aprovechó para poner fin a las especulaciones sobre su estado sentimental. En aquél entonces, un periodista le preguntó por su vínculo con Sebastián Yatra y ella no solo lo negó, sino que aseguró estar sola. “No estamos, tenemos una muy linda relación, han pasado muchas cosas desde que nos conocemos, hace ya 5 o 6 años, y hemos vivido un montón de cosas. Hay un montón de cariño pero en este momento estoy soltera”, señaló.

En noviembre, durante una entrevista con Teleshow, se había referido a las situaciones de desamor que vivió en el pasado. “Me ha pasado de sentir el corazón partido. Es una sensación muy fea, pero llega un momento donde….es como que venís mal, mal y llega un día que te das cuenta que no lloraste. Y también el hecho de entender que hay personas y amores que no son para toda la vida, y a veces nos cuesta soltar un poco y entenderlo. Tampoco me voy a poner tan profunda, pero es entender que a veces son por un momento, que la vida sigue y hay que salir a divertirse, aprovechar que estamos vivos y que podemos seguir adelante”, había dicho.

Y había hablado sobre algunas críticas que recibe: “Todavía hay heridas que hoy entiendo que estoy sanando y que sigo sanando desde cuando era chica. La mirada ajena que te juzgan y que piensen algo, no sé la cantidad de cosas.... No es fácil, pero cuando entendés que vos estás respetando al resto, te estás respetando vos mismo y no estás haciendo nada malo….y entendés que esa crítica o ese odio no es algo contra vos, sino que es algo personal de esa persona, y aprendes a separar y a no tomártelo personal”.

SEGUIR LEYENDO: