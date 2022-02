Analía Franchín dio detalles de su charla con Verónica Lozano tras el accidente: “Pensó que había quedado paralítica”

Analía Franchín dio detalles del accidente que sufrió Verónica Lozano en Aspen

Hace exactamente quince días, Verónica Lozano sufrió un dramático accidente mientras esquiaba en un exclusivo centro de Aspen, en Colorado, Estados Unidos. La conductora de Cortá por Lozano (Telefé) no logró sentarse a tiempo en la aerosilla que debía trasportarla, por lo que quedó colgada de uno de los fierros mientras sus acompañantes gritaban desesperadas. Pero el artefacto se detuvo recién después de avanzar lo suficiente como paro que la mujer quedara a siete metros del piso. Y sin poder aguantar más hasta que llegaran con ayuda, cayó pesadamente sobre el hielo y terminó rompiéndose los dos talones.

Una de las personas que estaba con Vero en ese momento era Analía Franchín. Junto a la instructora que las acompañaba, la periodista intentó sostener a Lozano lo más que pudo, a riesgo de caer ella también de la aerosilla. Y, cuando vio a su amiga desplomarse contra el suelo, pensó lo peor. De hecho, fue ella quien en medio del horror llamó por teléfono al marido de la conductora, Jorge Corcho Rodríguez, que en ese momento se encontraba en otra pista, para que viniera a asistirla. Pero pasaron varios minutos antes de que pudiera confirmar que, pese a la dolorosa lesión que había sufrido, la conductora se encontraba fuera de peligro.

En diálogo con Rafa Juri para Intrusos (América), este martes Franchín explicó que Vero necesitará de dos a tres meses de silla de ruedas luego de la operación a la que se sometió con éxito el jueves pasado para reconstruir sus talones “hasta que eso suelde”. Y se encargó de destacar que, pese a lo difícil de la situación, la conductora “está bien” y se encuentra “contenida”. “Se dio cuenta de lo trágico que podría haber sido y entonces como que de ahí en adelante fue todo buena onda y agradecimiento”, explicó.

El video del accidente de Verónica Lozano al caerse de una aerosilla

Y luego dio detalles del momento del accidente: “La realidad es que cuando volvimos a hablar después de que la vi caer, esa misma noche, le dije si ella tenía conciencia real de lo que había pasado, de cómo había sido. Me dijo que sí, que ella repasaba en cámara lenta lo que le había tocado vivir. Me dijo que cuando cayó pensó que se había quedado paralítica”.

Franchín aseguró que Vero se había dado cuenta de que ella la estaba sosteniendo con firmeza y que había un empleado del complejo que estaba llevando una colchoneta para tratar de amortiguar su caída. Pero que llegado un momento “no aguantó más” y se soltó. “Ella lo ha contado al aire. Pensó: ´Acá me caigo, quedo paralítica, me mato´. Realmente no tenía más fuerza”, señaló.

La periodista recordó que todo sucedió porque Lozano no llegó a sentarse en la aerosilla y que, cuando se dio cuenta de que había avanzado y ya no tenía piso, no le quedó más remedio que darse vuelta y agarrarse del asiento. “En ese momento la instructora le dijo que se tire, porque estaba ahí del piso. Pero la silla avanzó”, dijo Analía. Y no se anduvo con rodeos a la hora de calificar al personal del lugar: “Me parece que los dos operadores son dos pelotu... que estaban con la música al palo. No éramos nosotras dos gritando. Éramos diez mil gritando, ¿entendés? Entonces claramente hubo una negligencia. Ahora que ya pasó la operación, supongo que con la cabeza más fría se pondrán a hablar con los abogados. O no. Pero no es algo que haya determinado todavía”.

SEGUIR LEYENDO: