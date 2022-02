El video del asalto al Chato Prada, víctima de motochorros: “Estamos naturalizando esto”

Se conoció el video del asalto al Chato Prada (Nosotros a la mañana)

El martes por la mañana, Pablo Chato Prada sufrió uno de los tantos hechos de inseguridad que ocurren a diario en la Ciudad de Buenos Aires. El productor de LaFlia combinaba por una calle del barrio de Colegiales mientras mandaba un audio en su teléfono celular, cuando un motochorro pasó a toda velocidad y se lo arrebató. De inmediato, su pareja Lourdes Sánchez denunció el hecho en sus redes sociales y fue relatando los pasos de Prada, que atinó a correr al ladrón hasta la esquina hasta que vio que era en vano y fue realizar la denuncia a la comisaría.

“Te quedás con bronca, con impotencia. La verdad es que más que nada por lo que uno tiene el teléfono, uno puede guardar en la nube, pero hay cosas que no las recupera más. Las últimas fotos no las había guardado”, lamentó la conductora en diálogo con Teleshow, donde destacó el buen accionar policial: “Enseguida la Policía se puso a disposición, por más que no se recupere. Hubo buena predisposición. Siento bronca, nada más”, añadió.

Hoy se conocieron más detalles del incidente cuando en Nosotros a la mañana hablaron con el productor y difundieron el momento exacto del arrebato. En las imágenes, se lo ve a Prada circulando por la vereda cuando a alta velocidad una moto le pasa por al lado y el ladrón le sustrae el teléfono celular. En una reacción instintiva, el histórico productor de Marcelo Tinelli intenta correr a la moto, que naturalmente le saca una ventaja importante para confundirse con el tráfico.

El video que compartió Lourdes Sánchez luego del asalto al Chato Prada (Instagram)

En el ciclo de El Trece hablaron con el damnificado que dio más detalles de lo sucedido, mientras en la pantalla mostraban las imágenes del hecho. “El tipo me saca el teléfono, yo me sorprendí porque es una fracción de segundo que no sabés que está pasando y atiné a correrlo hasta la avenida Córdoba”, relató el productor, que enfatizó su bronca: “Es una situación de mierda, estamos naturalizando esto. Es una recontra impotencia porque un teléfono es una herramienta de trabajo. Estaban todas las fotos de Valentín del viaje que las tenía de recuerdo y no las puedo recuperar. Es un garronazo”, señaló en referencia al reciente viaje que hicieron con su hijo y su esposa a Disney.

A continuación, el productor detalló que intentó encontrar su teléfono, aunque los intentos fueron en vano: “Cuando vuelvo a casa, le cuento a Lourdes y lo ubica por la tablet y estaba en Corrientes y Río de Janeiro. Quedó clavado ahí. Yo llamé para bloquearlo y desapareció”, aseguró, y se refirió a la cantidad de delitos similares que ocurren en la ciudad. “Llamé a la policía que llegó enseguida y se portaron cien puntos. En esa comisaría hay nueve o diez denuncias por día, así que imagínate los robos que hay”, estimó. “Me parece terrible. Los argentinos somos buena gente, dejémonos de hinchar las pelotas porque esto me pasa a mí y le pasa a todo el mundo”, concluyó.

La pareja sufrió este episodio de inseguridad a poco de regresar de unas vacaciones en los Estados Unidos. Con el pequeño Valentín, disfrutaron de un viaje a Orlando y visitaron el parque temático de Magic Kingdom. Con la felicidad a flor de piel, en las fotos que publicó en sus redes, Lourdes recordó que hacía 21 años que no visitaba Disney: “Vine a los 15 años y recién ahora volví”, contó en sus historias de Instagram mientras mostraba el ingreso al parque. Lamentablemente, algunas fotos de ese viaje se perdieron, pero los mejores recuerdos son los que se guardan en el corazón.

SEGUIR LEYENDO: