El Chato Prada sufrió un hecho delictivo: “Una angustia total”

El Chato Prada sufrió un robo en Colegiales

Pablo El Chato Prada pasó un mal momento este martes 22 por la mañana cuando un motochorro le robó el celular en el barrio de Colegiales, antes de entrenar en el gimnasio. Luego del arrebato, el productor de LaFlia realizó la denuncia a la Policía y se lamentó por la pérdida de toda la información que tenía en su teléfono.

Lourdes Sánchez dio a conocer la noticia al publicar en su cuenta oficial de Instagram algunos videos de su pareja. Además, la conductora habló con Teleshow sobre este episodio de inseguridad: “Te quedás con bronca, con impotencia. La verdad es que más que nada por lo que uno tiene el teléfono, uno puede guardar en la nube, pero hay cosas que no las recupera más. Las últimas fotos no las había guardado”.

Además, la mamá de Valentín señaló: “Enseguida la Policía se puso a disposición, por más que no se recupere. Hubo buena predisposición. Y bueno, siento bronca, nada más”. En las redes, compartió una imagen del Chato mientras hacía la denuncia a un oficial de la Policía. “Para colmo le roban el teléfono en la calle”, escribió la bailarina, totalmente indignada.

El productor sufrió un robo en el barrio de Colegiales

Luego, publicó un video de Prada subiéndose a un patrullero, seguramente para ratificar su denuncia a la comisaría. “¿Adónde me lo llevan?”, manifestó preocupada por la situación. Por último, al recibir muchas consultas de varias personas sobre cómo se encontraba su pareja, decidió grabar un video para llevar tranquilidad a todos.

“Estoy súper bien, me chorearon el teléfono, un motochorro me sacó el teléfono mientras estaba dejando un mensaje de laburo”, aseguró mientras se encargaba de limpiar la pileta de su casa. “Una angustia total. Y la Policía cien puntos, no diez puntos”, cerró el productor a modo de agradecimiento por la ayuda y contención que recibió de la fuerza de seguridad luego de sufrir este robo.

La pareja sufrió este episodio de inseguridad a poco de regresar de unas vacaciones en los Estados Unidos. Con el pequeño Valentín, disfrutaron de un viaje a Orlando y visitaron el parque temático de Magic Kingdom. Con la felicidad a flor de piel, en las fotos que publicó en sus redes, Lourdes recordó que hacía 21 años que no visitaba Disney: “Vine a los 15 años y recién ahora volví”, contó en sus historias de Instagram mientras mostraba el ingreso al parque.

De esta manera, la familia disfrutó de muchísimos juegos, como por ejemplo el de la saga Toy Story, la película preferida de Valentín. Luego los tres subieron a la atracción de Dumbo y al juego de La Sirenita. También hicieron compras en los locales de souvenirs típicos de este emblemático parque de Disney. El pequeño también disfrutó a pleno de atracciones como Splash Mountain, La Mansión Embrujada, Los Piratas del Caribe y la Montaña Rusa Espacial.

Luego, viajaron a México, donde disfrutaron de Punta Cana. Allí se alojaron en un exclusivo hotel y aprovecharon para descansar y relajarse en las playas paradisíacas. Tras recargar las energías, regresaron a Buenos Aires por el comienzo de clases de Valentín y para volver a sus respectivos trabajos.

SEGUIR LEYENDO: