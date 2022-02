Las fotos de Lourdes Sánchez y el Chato Prada de vacaciones en Disney

Lourdes Sánchez y el Chato Prada disfrutan de Disney en familia

En las últimas horas Lourdes Sánchez compartió varias imágenes de su viaje a Estados Unidos. Allí fue para disfrutar de unas merecidas vacaciones en Orlando en compañía de su marido Pablo El Chato Prada y Valentín, el hijo de ambos. Así, la familia ya se encuentra instalada en un lujoso complejo de la ciudad y muy cerca de sus padres, con quiénes comparte el viaje. Además, se dieron el lujo de vivir un momento muy esperado de todos los que visitan ese rincón del mundo: visitar el parque temático de Magic Kingdom.

La felicidad de la familia en una de las postales clásicas de Disney (Instagram)

Con la felicidad a flor de piel, en las fotos que compartió a Lourdes se la vio pasear por el parque con sus orejitas de Minnie y recordó que hacía 21 años que no visitaba Disney: “Vine a los 15 años y recién ahora volví”, contó en sus historias de Instagram mientras mostraba el ingreso al parque.

Lourdes comanda la adrenalina de la montaña rusa (Instagram)

La familia disfrutó de muchísimos juegos, como por ejemplo el de la saga Toy Story, la película preferida de Valentín. Luego los tres subieron a la atracción de Dumbo y al juego de La Sirenita. También hicieron compras en los locales de souvenirs típicos de este emblemático parque de Disney.

Padre e hijo juntos en la aventura

El pequeño Valentín disfrutó a pleno de atracciones como Splash Mountain, La Mansión Embrujada, Los Piratas del Caribe y la Montaña Rusa Espacial, que son algunas de las atracciones imperdibles de Magic Kingdom.

La que espera, no desespera (Instagram)

Lourdes Sánchez y su familia tiene planeado visitar Animal Kingdom y Universal en los próximos días, según contó la bailarina. “Estoy tan contenta como cuando vine a los 15 años”, dijo Lourdes entre risas. Y aunque admitió que había que esperar bastante tiempo para entrar a los juegos, a la vez consideró que este era un detalle menor que no llegaba a empañarles la felicidad.

"Estoy tan contenta como cuando vine a los 15 años", destacó la bailarina (Instagram)

Asimismo, la bailarina aprovechó para aportar un dato importante que compartió con sus seguidores: “Si necesitan un cochecito para trasladar a sus hijos, no alquilen en el parque: compren cualquiera en el centro de Orlando por 15 dólares y, no sólo ahorran dinero, se quedan con el cochecito por si el viaje sigue hacia Miami”, dijo.

Lourdes camino a Magic Kingdom (Instagram)

Previo a este viaje rebosante de felicidad, Lourdes había recordado uno de los momentos más difíciles de su vida cuando tuvieron que operarla de urgencia y al despertarse se enteró que le habían extirpado las trompas de Falopio y que había estado al borde de la muerte.

“Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré (al quirófano) pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero. Me tuvieron que extirpar las trompas de Falopio y el apéndice”, dijo en el programa de radio Soy tan Biutiful.

Luego la bailarina reflexionó: “Es la típica de cuando escuchás ‘estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera’. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes... Lo cuento y me da piel de gallina. Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valorás de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: