Fuerte cruce entre Verónica Ojeda y Gianinna Maradona que terminó en una tajante decisión: “Nunca más va a ver a Dieguito”

Cuando todo parecía que las internas en el clan Maradona se había apaciguado, otro nuevo conflicto salió a la luz entre Verónica Ojeda y Gianinna Maradona. Según relataron en Intrusos, la mamá de Dieguito Fernando está muy molesta porque tiempo atrás no dejaron ingresar a su hijo al palco que los herederos tienen en La Bombonera. “Ella pidió que el palco también sea parte de los bienes a dividir, para poder tener acceso libremente”, reveló Virginia Gallardo. Además, también trascendió que Ojeda está molesta porque sus hermanas mayores no se acercaron al cumpleaños de Dieguito, que fue a mediados de febrero.

En este sentido, Mauro Baudry salió a apoyar a su pareja e, indignada, la ex del Kun Agüero salió a responderle en Instagram. En primer lugar, compartió en sus stories un mensaje de WhatsApp que le había enviado días atrás al abogado: “Hola, buenas tardes, disculpame que te escriba a vos pero me di cuenta que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco, desde ya”. Y sobre esa captura, Gianinna escribió: “Basta de dejar que se hable al p...sobre mi persona ¡Beso, capo! Te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser lo que hacés más que lo que decís”.

La primera story de Giannina Maradona en respuesta a Verónica Ojeda

Luego de ver ese mensaje, Verónica se contactó con Maite Peñoñori, quien trasmitió su fuerte mensaje. “Me acaba de escribir. Me dice ´decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito´. El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños. Y sí, yo las tengo bloqueadas a las dos, me hago cargo. Nunca más lo van a ver, de ellas no necesita nada”.

En lo que parecía un irrefrenable ida y vuelta, la hermana de Dalma continuó con su descargo en las redes y publicó una sugerente frase: “No te culpo, pero yo no te haría lo mismo. Y eso nos hace diferentes”. En esa línea, volvió a mostrar otro chat que tuvo con Ojeda, en el que se leía: “Recién corté con mi hermana, te soy muy sincera, Verónica, a mí lo que me hubiese gustado es que tu mensaje sea lo primero que hagas, no lo tercero”.

La contundente frase que compartió Gianinna

Y seguía: “Primero le dijiste a Sebastián -el administrador de la sucesión - que el palco le pertenece a los herederos, después llamaste a Boca para averiguar y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, ¡me llamaste a mí! Como sabrás yo no me manejo así y te voy a pedir que por el bien de la relación con Dieguito, vos hagas lo mismo”. Y finalizaba: “Por otro lado, sé que el sábado es un día que tanto para Dalma como para mí va a ser muy duro, me encantaría que Dieguito pueda estar conmigo, con nosotras, pero por otro lado no sé si voy a estar con la energía para poder hacerme cargo de él. Yo lo busco sin problema. También te digo que yo no voy a buscar la camiseta, prefiero que la traigan al palco”.

La otra captura que mostró Gianinna

Luego, en la siguiente story, la mamá de Benjamín Agüero también expresó: “Yo no tengo nada que esconder. Sabés quién soy y eso te jodió desde el minuto cero que me conociste. Yo no voy a decir quién sos vos, ni siquiera te tengo bronca. Nada. No quiero quedar bien con nadie, Me da igual, hace 32 años que hablan pel... de mí, pero ahora tengo un hijo de 13 años”. Por último, compartió un mensaje que su hermana mayor le envió a modo de apoyo: “¡Siempre, siempre de tu lado de la vida! ¿Entendés que con vos voy a la guerra? Hay cosas que son como son y no es nuestra culpa”.

El apoyo de Dalma a Gianinna

