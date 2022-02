Mirtha Legrand aseguró que está “en tratativas” para volver a la televisión y criticó a Alberto Fernández: “Lo veo flojo”

Mirtha Legrand cumple 95 años este 23 de febrero

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand está celebrando sus 95 años. Y mientras responde la gran cantidad de saludos que recibe en este día tan especial, también se hizo el tiempo para brindar una entrevista a Cristina Pérez y Baby Etchecopar, en Radio Rivadavia.

“Esta noche me reúno con amigos, vamos a ser 26. No es una fiesta, es recibir el cariño, una reunión, todos con barbijos y ventanas abiertas”, reveló sobre la celebración que realizará en su departamento de la Avenida del Libertador. Luego de emocionarse por el recuerdo de su hermana melliza, Goldy, y asegurar que “las ausencias son terribles”, habló sobre su estado de salud. “Yo estoy bien, que es lo más importante. Mi espíritu está muy bien”. Además, les dio un consejo a los adultos mayores: “Estar encerrada, estar en la cama, es malísimo. Cuando uno se levanta ya no puede caminar”.

También acercó detalles sobre su regreso a la televisión: “Estoy en tratativas para volver a la televisión, es casi seguro que sí. Nacho Viale está con las tratativas. La semana que viene ya tengo la respuesta”.

Sin esquivar ningún tema, la Chiqui habló sobre la actualidad del país, siendo muy crítica con la gestión de Alberto Fernández: “No sé si salimos, es muy difícil, hay muchos enfrentamientos entre los argentinos y eso es muy doloroso. Nos han llevado a esto. Al presidente lo veo flojo: dice un cosa, se desdice, quiere que el FMI nos mande plata y habla mal de Estados Unidos, es falta de cortesía”.

Noticia en desarrollo.

