Pamela David y su futuro: qué pasará con La Ruleta de tus Sueños y qué planea para la segunda mitad de 2022

La Ruleta de tus Sueños, conducido por Pamela David, llega a su fin

Así como se abren, los ciclos se cierran. Luego de toda una temporada que comenzó en septiembre del año pasado, La Ruleta de tus Sueños (América) llegará a su fin. El programa capitaneado por Pamela David está cursando sus últimas emisiones y se prepara para la despedida.

En marzo próximo finalizará esta primera temporada del programa de juegos en el prime time de América que logró una gran aceptación por parte de la audiencia. Sin prisa pero sin pausa, tanto el canal como la producción se encuentran trabajando en un próximo ciclo.

Según pudo saber Teleshow, David prepara un nuevo formato que se emitirá durante el segundo semestre del año. Si bien todavía no hay mayores precisiones, se tratará de un novedoso formato que incluirá talk show, reality y entretenimientos.

Pamela David prepara un nuevo programa para la pantalla de América, a emitirse en el segundo semestre del 2022

“Decidí volver a la televisión porque lo que tengo para ofrecer vibra conmigo”, le había dicho David a Teleshow cuando estaba por comenzar con La Ruleta de tus Sueños. “Tiene que ver con este cambio personal que empecé a tomar hace varios años, no solo en el 2019. Cuando hacía Pamela a la tarde ya estaba con las entrevistas en vivo por Instagram (el ciclo PamLive). En ese entonces, sentía que tenía algo más para dar, como un puente entre la gente y aquel profesional en cada una de sus especialidades”, contó.

“Las redes sociales me dieron esta herramienta de poder hacer un vivo con alguien y que la gente pueda hacer una pregunta en el momento, es una plataforma maravillosa. Esa fue mi búsqueda. En el 2019 no es que dije “me voy de la tele”. Honestamente, en ese momento sentía que quería aprender, estudiar, era una búsqueda interior muy grande. Pasó el 2020, y a pesar del año horrible para todos, lo vivo como que tuve la oportunidad de acompañar a mis hijos en el colegio, con la angustia que sentía, porque las noticias eran desalentadoras. Y también poder estar en mi casa acompañando a mi marido que no deja de ser una persona de riesgo. Trato de verle algo malo y no la encuentro. Fue una gran decisión, y acertada, dejar la televisión en ese momento. La tele es mi amor, y el ida y vuelta con el público me apasiona, pero en este momento que tengo otra conciencia, sé lo que le doy a la gente. Hoy, con La ruleta de tus sueños le doy entretenimiento, la posibilidad de ganar dinero y jugar desde sus casas. Es un programa familiar y me encanta tener esa hora de aire porque la disfruto”, agregó Pamela en aquella oportunidad.

Pamela David

“La ruleta de tus sueños es un formato que lleva en España más de 20 años y en Estados Unidos más de 30. Y hay un panel, a completar, que puede ser una frase, una canción, una frase de una película súper conocida o algo que hable sobre historia o geografía, son simples. Obviamente, los nervios traicionan a los participantes porque al público que está en casa le parece fácil. ¡Vuelve la tribuna! Los participantes vienen a acompañados por su familia y amigos, y se genera un clima muy lindo. Son tres jugadores donde cada uno tiene que comprar vocales y arriesgar consonantes. A medida que avanza el juego van sumando dinero y aquel que acumula más plata juega la gran final. El ganador se lleva todo lo que haya acumulado y tendrá la posibilidad de jugar por un auto 0 km y por un millón de pesos. Me entusiasma mucho hacerlo porque es entretenido y alegre, además, nadie se va con las manos vacías”, contó en la misma entrevista acerca del programa que estaba por conducir y que llegará a su fin en las próximas semanas.

