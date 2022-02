Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que están esperando su cuarto hijo: “¡Lo hicimos de nuevo!”

Luisana Lopilato y Michael Bublé, embarazados (Instagram)

“Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí: mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando nuestro cuarto hijo”, dijo Michael Bublé luego de que se estrenara el video de su nuevo tema, I’ll never not love you , en el que Luisana Lopilato aparece luciendo una panza de embarazada. El cantante canadiense le brindó una entrevista al presentador norteamericano Ryan John Seacrest con motivo de su lanzamiento y no pudo evitar la pregunta que todos los fanáticos de la pareja se estaban haciendo.

Minutos más tarde, fue la actriz argentina quien decidió dar a conocer la feliz noticia desde su cuenta de Instagram. “¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”, escribió la actriz en inglés, junto a un par de fotos. En la primera, se la podía ver a ella en medio de una pista de esquí, mientras Bublé la abrazaba por la espalda acariciándole el vientre. Y, en la segunda, ella sonreía mientras los tres hijos del matrimonio, Noah, Elías y Vida, le besaban la panza. Entonces, como para no dejar lugar a dudas de lo que estaba anunciando, ya en castellano agregó: “Bebit@ en camino”.

Luisana Lopilato junto a sus hijos (Instagram)

Los rumores que especulaban con un supuesto embarazo de Lopilato comenzaron a tomar fuerza en la noche del lunes, horas antes de que se estrenara el video del que ella había participado junto a su esposo. Y es que se filtró una escena del mismo en el que se podía ver a la pareja saliendo del supermercado junto a sus chicos y a la argentina luciendo una inconfundible panza que daba cuenta de una gestación avanzada.

Claro que, en un principio, no se sabía si esto era solo parte de la ficción del clip o si, en realidad, había algún mensaje que el matrimonio quería dar. Cabe recordar que este es el segundo video de Bublé del que participa Luisana. El primero, del tema Haven’t Met You Yet, lo había grabado en el comienzo de su relación. Y, justamente, mostraba a la pareja de compras en un supermercado. De manera que muchos imaginaban que esta sería la secuela de aquella historia que tuvo su comienzo en el año 2008 y a la que el cantante quiso plasmar en aquel tema recreado entre góndolas y cajas registradoras en el 2009.

La imagen del video con Luisana embarazada que despertó los rumores

Finalmente, el nuevo video en el que ambos recrean las películas románticas más icónicas del cine como Titanic y Diario de una pasión, se estrenó este martes. Y, como se sabía, termina con una tierna escena en la que Lopilato y Bublé salen de un supermercado -el mismo en el que se situó el primer clip que hicieron juntos - en compañía de sus tres hijos. El detalle es que a ella se la ve con una hermosa pancita de embarazada. Y que, efectivamente, esta fue la manera que eligió la pareja para anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El día anterior al estreno, Luisana se había mostrado ansiosa en sus redes. “No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mí sin dudas es el número uno en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles. ¡Cuánto lo admiro!”, había escrito. Y, dirigiéndose al padre de sus hijos, agregó: “Gracias mi amor por confiar en mi siempre, por ser mi mejor amigo, por sacar mi mejor versión. Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento. Falta poquito y ya van a poder ver nuestro video, un resumen de nuestros 14 años juntos”.

