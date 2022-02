Así es Aspen Snowmass, el exclusivo centro de esquí donde se accidentó Verónica Lozano

Vero Lozano se accidentó en Aspen Snowmass

“Este invierno, experimente más de 5.500 acres de terreno de renombre mundial”, invita el centro de esquí Aspen Snowmass desde su página web. Y asegura contar con los mejores profesionales de la industria para disfrutar de cualquier elevación, como así también para divertirse con las mayores atracciones para cuando cae la noche y los ascensores se detienen. Se trata de uno de los complejos más importantes de Colorado, Estados Unidos. Y en su promoción asegura: “Te ayudamos a hacer los planes para que puedas concentrarte en crear recuerdos”.

El pase por temporada supera los 2800 dólares

Sin embargo, la experiencia de Verónica Lozano en ese exclusivo lugar no fue para nada gratificante. La conductora de Cortá por Lozano había comenzado sus vacaciones allí junto a su esposo, Jorge Corcho Rodríguez, su hija Antonia y un grupo de amigos, entre los que se encontraba la periodista Analía Franchín, hacía apenas unos días. Pero el martes pasado sufrió un terrible accidente por el que debió ser asistida de urgencia y por el que terminó con sus tobillos fracturados.

El lugar cuenta con cuatro montañas para deportes de invierno

Vero había subido a la aerosilla junto a Franchín y una instructora, cuando se le trabó un bastón y, al querer acomodarlo, se resbaló quedando colgando de sus manos a siete metros de altura. En ese momento, sus acompañantes intentaron ayudarla, pero la conductora no pudo sostenerse hasta que llegara la ayuda y terminó cayendo pesadamente desde esa altura. Y muchos testigos, que hicieron circular un video en el que se registraba el momento en que Lozano se desplomaba sobre la montaña, aseguraron que hubo una irresponsabilidad por parte del centro de esquí, por no detener a tiempo el elevador y demorarse en asistir a la conductora.

En el complejo también hay alojamientos de lujo y variadas ofertas gastronómicas

Cabe señalar que este complejo cuenta con tarifas no aptas para cualquier bolsillo. El pase Premier para la temporada invernal 2021/2022 es de 2899 dólares, que incluye un Ikon pase base de cortesía con el que se puede acceder a distintos destinos, al que se le puede sumar un seguro por 203 dólares extra. El valor va disminuyendo si se trata de un Premier Senior, para personas de 65 a 69 años, que vale 2149 dólares y 151 dólares el seguro. En tanto, el Premier Child/Teen, que es para menores de 4 a 17 años, es de 899 dólares y el seguro de 63 dólares, al igual que el Premier College para universitarios. Y el Premier Silver, para mayores de 70 años, es de 599 dólares y 42 dólares el seguro.

El complejo promociona así los festejos por los 75 años desde que Aspen se convirtió en uno de los principales centros de de ski

Este año se está conmemorando el 75° aniversario desde que la inauguración de la aerosilla más larga del mundo de aquel momento, temporada 1946/1947, que convirtió en Aspen en el centro de esquí favorito por los amantes de los deportes invernales. El complejo se prepara para festejarlo con dos jornadas plenas de actividades, que tendrán lugar entre el 11 y el 12 de marzo. Pero también lo celebra con ofertas para los primeros días de abril, ya llegada la primavera, con boletos de elevación de 75 dólares el día.

El cetro de Aspen es el elegido por los profesionales del esquí

Además de las cuatro montañas que componen el centro y son Aspen Montain, Aspen Highlands, Buttermilk y Sonwmass , el lugar propone disfrutar de sus hoteles de lujo, sus nuevas opciones gastronómicas en altura, como las del Alpin Room en Snowmass, y de los eventos artísticos en vivo que llenan el calendario. Pero hace especial hincapié en los protocolos vigentes contra el coronavirus, en especial debido a los contagios de la variante Omicron, por lo que exigen certificado de vacunación y el uso de mascarilla en todos los ambientes cerrados del resort.

El centro tiene diversas ofertas para el turismo LGBTQ+

El complejo, por otra parte, realiza campañas a favor de la inclusión y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, además de servir como sede anual del Gay Ski Week. “Amamos el amor, es tan fácil como eso. Aquí en Aspen Snowmass, no importa a quién amas”, señala en su web. Y también apoya todo tipo de trabajos tendientes a la concientización sobre la sostenibilidad ambiental y el cambio climático.

El lugar cuenta con profesores para las distintas actividades

Cabe señalar que el de Lozano no ha sido el único accidente ocurrido en el lugar. En 2014 falleció un hombre de 47 años, llamado Jeffrey Beadle, que fue encontrado con múltiples lesiones en el pecho en una zona de esquiadores de expertos y no llegó a ser reanimado. En 2020, en tanto, una mujer con discapacidad de 33 años, de nombre Allison Nicola, demandó al complejo luego de caer de una aerosilla a 5 metros de altura y sufrir lesiones permanentes. Desde su cuenta de Twitter, en las últimas horas Vero trató de llevarle tranquilidad a sus seguidores que estaban pendientes de su evolución. “Ya en ‘casita’ sin dolor. El lunes tengo cita con el médico, verá mis piecitos y me dará fecha de operación. Ampliaremos”, escribió junto a un corazón.

Cuando cae el sol se ofrecen shows en vivo

