Flor Vigna compartió una foto del humilde cuarto donde pasó su infancia: “No venían mis amiguitos”

Flor Vigna

Su historia de vida no es tan simple como muchos pudieran imaginar. Y es que, en la actualidad, Flor Vigna está pasando por su mejor momento. La ex campeona de Combate y Bailando por un sueño, se consagró como actriz en tiras como Simona o Mi hermano es un clon y obras de teatro como Una semana nada más. Y ahora, además, logró cumplir su sueño de convertirse en una pop star con hits como Uy! y Suelto. Sin embargo, hubo tiempos en los que todo se le hacía cuesta arriba. Y así lo reflejó con una foto vintage que compartió en su cuenta de Instagram.

“De chica mi casa era bastante simple y humilde y no venían mucho mis amiguitos...jajaj”, escribió junto a una postal en la que se la veía de niña, en un cuarto decorado con un viejo empapelado, luciendo un pareo y un top y con los brazos cruzados frente a una cama si tender. Entonces agregó: “Después de tanto, tanto laburo me pude hacer mi lugar. Siempre soñé con esto, tener un espacio loco donde bailar, ensayar y crear”.

La foto en su cuarto de niña que Flor compartió en sus stories de Instagram

Acto seguido, Vigna publicó un video en la que se la ve junto a su equipo de trabajo, pasando una coreografía en la enorme sala de ensayo que logró montar en su domicilio actual. “Hoy ver esto en casa me emociona. Estamos dándole remo y remo al nuevo video clip. ¡Sé que con estos artistas va a quedar hermoso!”, escribió sobre la grabación. Y le agradeció especialmente a la bailarina Dori Ganino por su “increíble fuerza y actitud”.

Flor Vigna mostró la sala de ensayo de su casa en Instagram

Actualmente en pareja con Luciano Castro, Flor suele publicar varias fotos y videos junto al galán en sus redes sociales. Días atrás, sin ir más lejos, subió imágenes al borde de la censura, en las que ambos recrearon a la mítica pareja de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero lo cierto es que después de esta jugada sesión, Vigna fue por más y compartió con sus más de cinco millones de seguidores de Instagram un posteo con dos postales en las que se los ve a ambos en la cama, mientras ella abraza al actor. “Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir”, escribió la influencer.

Como era de esperar, la publicación recibió miles de “me gusta”, pero el que más sorprendió fue el de la ex de Castro, Sabrina Rojas, de quien se separó en mayo. Si bien ella rehízo su vida amorosa con el Tucu López y siempre dejó en claro que había una buena relación con el padre de sus hijos, la reacción de la conductora de Emparejados (América) no deja de sorprender, ya que la publicación de Flor tenía un tinte fogoso que podría haberle causado celos. Lejos de esa actitud, la modelo volvió a demostrar que ya no quedan cenizas donde en algún momento hubo fuego.

Por caso, a fines de octubre compartieron una cena los cuatro e, incluso, Sabrina celebró Año nuevo junto a su ex y a la actual del actor en Mar del Plata, en tanto que su novio decidió pasarla en su Tucumán natal con su familia. No obstante, mientras compartía el festejo con Luciano y Flor, Rojas decidió hacerle una videollamada a López y publicó una captura en sus historias de Instagram. “Así, este cuarteto de amor recibe este 2022″, escribió.

