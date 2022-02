Lourdes Sánchez recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: “Me desperté y me dijeron que casi me muero”

Lourdes Sánchez

A punto de irse de vacaciones con Pablo Prada y con su hijo Valentín, Lourdes Sánchez recordó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando tuvieron que operarla de urgencia y al despertarse se enteró que le habían extirpado las trompas de Falopio y que había estado al borde de la muerte.

“Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré (al quirófano) pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero. Me tuvieron que extirpar las trompas de Falopio y el apéndice”, dijo en el programa de radio Soy tan Biutiful sobre el que fue uno de los momentos más complicados en su vida.

Luego la bailarina reflexionó: “Es la típica de cuando escuchás ‘estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera’. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes... Lo cuento y me da piel de gallina. Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valorás de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal”.

El episodio fue en octubre del 2019 cuando al volver de viaje, tras un parate en las grabaciones de ShowMatch, la correntina comenzó a sentir dolores abdominales en el avión. Tras realizarse estudios los médicos le diagnosticaron un quiste que se reabsorbería con medicamentos, pero el dolor no cedía con el paso del tiempo.

Con nuevos estudios y nuevamente en la guardia, los médicos se dieron cuenta que en realidad tenía una infección y debieron operarla de urgencia. La intervención duró tres horas, en la que le sacaron las trompas de Falopio y el apéndice.

“Me tuvieron que operar de urgencia. Se encontraron con algo bastante grave, estaba todo infectado. Las trompas de Falopio pegadas al útero... La infección estaba llegando a otros órganos y tocó el apéndice. Así que me tuvieron que sacar el apéndice y las trompas. De milagro lo estoy contando. Así que nada, feliz que salió todo bien”, contó ella por esos días a Teleshow.

Debido a la operación, si lo deseara la bailarina debería hacer un tratamiento para convertirse en madre nuevamente. “Ese deseo siempre está. Puedo ser mamá, no puedo quedar embarazada de forma natural pero sí con tratamiento, soy joven tengo 33 años y esa idea no la cierro”, había dicho en su momento en LAM.

En diálogo con Teleshow, la doctora Florencia Inciarte, especialista en fertilidad de Halitus Instituto médico habia explicado: “Cuando una mujer no tiene trompas, ya sea porque se las sacaron por algún motivo o las tiene pero están obstruidas y el óvulo y el espermatozoide no se pueden juntar para armar el embrión, hay técnicas de fertilidad de alta complejidad como al fertilización in vitro, que permiten estimular el ovario de la paciente, lograr que los folículos crezcan, sacar los óvulos, a esos óvulos llevarlos al laboratorio. El paciente, marido de la pareja, trae la muestra de semen, se arman los embriones en el laboratorio y de los embriones que estén aptos se elige el mejor y se transfiere al útero de la paciente. Ahí se espera si se logra o no el embarazo. Con un tratamiento de alta complejidad, una paciente que no tiene trompas, si el resto de su aparato genital está correcto, no debería tener problemas para embarazarse”.

