La reacción de Griselda Sicialini cuando Flor Peña le preguntó sobre Luciano Castro

La actriz insultó a la conductora de Flor de equipo

Griselda Sicialini fue invitada a Flor de equipo, el programa conducido por Florencia Peña por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, la actriz habló de su regreso al teatro el próximo 18 de febrero con su espectáculo propio Pura sangre en el teatro Multitabarís. Y estuvo acompañada por Jorgelina Aruzzi, encargada de la dirección de la obra.

Durante la charla, Aruzzi también hizo referencia a su participación en la ficción El primero de nosotros, donde tuvo como compañero a Luciano Castro. “A Luciano lo adoro”, señaló la actriz sobre su relación con el actor que también forma parte de la producción que se estrenará muy pronto por Telefe.

La conductora aprovechó para hacerle un comentario a Griselda que la hizo sentir incómoda. “Luciano. ¡Qué personaje!”, aseguró en tono irónico e intercambió miradas cómplices con Sciliani. Mientras se reía y sus compañeros del ciclo no entendían lo que había pasado, de fondo se escuchó un insulto de Griselda: “Por pelotuda”.

Cabe recordar que en 2017 la protagonista de Pura sangre le había revelado a Susana Giménez que tuvo un romance con Luciano Castro. En esa época el actor estaba en pareja con Sabrina Rojas, quien se enojó muchísimo con la actriz por dar a conocer esta historia que ya había quedado en el pasado.

Sabrina se había enojado con Griselda por blanquear su romance con Luciano

En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina, la modelo había expresado su malestar por estas declaraciones: “No me divierte que lo digan. ¡¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo?! Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres, lo mismo”. Luego, agregó: “Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podes evadir la respuesta. No te digo mentir… Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas”.

El año pasado, Sabrina y Luciano decidieron terminar su relación de más de una década en buenos términos. “Nos separamos como pareja, no como familia”, anunció la actriz al confirmar su ruptura. Ambos decidieron mantener un excelente vínculo por el bienestar de sus dos hijos, Esmeralda y Fausto. Y no pasaron muchos meses hasta que cada uno rehízo su vida amorosa.

Por un lado, la actriz se animó a darle una nueva oportunidad al amor de la mano del Tucu López. Rápidamente ambos se convirtieron en una de las parejas más populares, ya que comparten a diario algunos momentos de su intimidad con sus seguidores en las redes sociales. Y en este 2022 debutaron como una dupla de conductores al frente de Emparejados, un programa de América que se emite los domingos de 19.45 a 21 horas.

Por otra parte, Castro se puso de novio con Flor Vigna. Ellos se conocieron entrenando en un gimnasio y también se muestran muy enamorados en las redes sociales. Recientemente sorprendieron a sus seguidores al jugar a ser por un rato la mítica dupla de Pamela Anderson y Tommy Lee. La cantante publicó unas fotos muy sensuales con su novio y escribió en Instagram: “️Nos enteramos que se estrenó una nueva serie sobre el video de Pamela Anderson y Tommy Lee así que con Luciano hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar. La viralización de este contenido era algo raro, no pasaba en ese momento. Además, era mucho más complejo poder acceder a verlo ¡internet recién arrancaba!”.

