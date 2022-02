El desesperado reclamo de Tamara Báez, la novia de L-Gante: “Necesito ayuda, quiero recuperarla”

L-Gante y Tamara Baéz

Tamara Báez, la novia de L-Gante, volvió a ser noticia en las últimas horas por un lamentable hecho que sufrió en las redes sociales. Luego de haber superado el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, la mamá de Jamaica fue hackeada, le borraron todas las fotos que había publicado en su feed y ya no pudo volver a loguearse.

Para dar aviso, decidió crearse un nuevo usuario en esa red social. Y desde allí, publicó una elocuente Instagram Story: “Necesito ayuda, quiero recuperarla”, expresó la joven. Un rato más tarde, volvió a la carga para actualizar al respecto y contar que la cosa estaba empeorando.

“Están enviando mensajes desde mi número de WhatsApp”, contó Tamara para alertar a sus contactos, junto a varios emojis que expresaban enojo. A raíz de esto, distintos amigos y amigas de Báez la ayudaron a difundir el mensaje y republicaron un escrito que ella había publicado en su cuenta de Facebook para dar cuenta de la situación: “Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram y me dieron de baja el celular... Hasta el WhatsApp se eliminó”, expresó.

“HDP, qué bronca. Me da mucha bronca porque perdí muchas fotos”, fue cómo se lamentó Tamara ante la valiosa pérdida.

Semanas atrás, Báez fue noticia al sumarse a la moda del bling dental como muchos famosos del mundo de la música y el espectáculo. La joven se colocó unos brillos en sus dientes y mostró su nueva apariencia a través de las redes sociales. “Me encantaron”, aseguró en las imágenes que compartió con sus seguidores desde su cuenta oficial de Instagram.

Esta tendencia de colocar gemas en la dentadura se hizo popular en la década del 80 en los Estados Unidos y todavía sigue muy vigente. Artistas muy populares como Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus y Rosalía siguen esta moda tan extravagante de decorar la dentadura con un strass o una joya. Esta técnica también es conocida como piercing dental.

En sus redes sociales, Tamara solía aprovechar el espacio y el ida y vuelta con sus seguidores para generar conciencia sobre algunos temas delicados. Así fue que a principios de enero pasado publicó en sus Instagram Stories una inquietud de una seguidora, que le compartió una noticia en la que se informa que dos mujeres golpearon brutalmente a una chica de 18 años y la dejaron inconsciente en la calle.

“¿Qué consejo das?”, le preguntó la seguidora. A lo que la novia de L-Gante escribió: “Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño”. Acto seguido, reveló una terrible experiencia que atravesó en su adolescencia. “A los 15, una chica más grande que yo, me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”, relató. Y a la vez, detalló: “Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás gritaban felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”.

Por último, cerró con un consejo: “Si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el momento de mierda... Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

