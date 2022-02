El acompañante terapeútico de Diego Maradona contó cómo fueron sus últimos días: “La nombraba a Claudia cuando dormía”

Diego Maradona nombraba a Claudia cuando dormía", dijo su acompañante terapéutico

“¿Diego Maradona te manifestó a quién o a quiénes extrañaba? Porque...”. Carlos Monti no terminó de formular la pregunta este viernes en Nosotros a la mañana que el invitado ya había dado su clara respuesta. “A la madre y a Claudia. Siempre”, contestó sin pensarlo ni quiera un segundo Carlos Cottaro, quien fuera el acompañante terapéutico del ex futbolista y quien estuvo con él desde que abandonó la clínica Olivos, en donde lo habían operado de un hematoma en la cabeza, en noviembre 2020, hasta semanas antes de que falleciera en la casa que su entorno había alquilado en el barrio San Andrés en Villanueva, partido de Tigre.

Invitado al ciclo que conducen Sandra Borghi y Joaquín El Pollo Álvarez, Cottaro contó que fue el acompañante terapéutico de Maradona hasta que lo echó la psiquiatra Agustina Cosachov, que está imputada junto a otros seis profesionales por homicidio con dolo eventual. “Yo estuve cuando estaba cableado, y se alimentaba por vía, y me tenía que quedar hasta que se le pudiera dar medicación por boca”, explicó el profesional y agregó que cuando llegó a la casa que habían alquilado y en donde se llevaría a cabo una internación domiciliaria notó el cariño que Maradona tenía por su madre, Doña Tota, y por su ex esposa, Claudia Villafañe.

Con respecto a su madre, Cotta reveló que quien fuera el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata “no se perdonaba no haber podido llegar a verla cuando estaba mal”. Dalma Salvadora Franco Cariolichi -Tota para Diego y para todos los que que incluso no la conocieron- murió en noviembre de 2011. Por ese entonces, Maradona estaba viviendo en Dubai y recién llegó a la Argentina cuando su madre ya había partido. No pudo despedirse. Y lo lamentó hasta el día de su propia muerte. “Mi novia, mi reina, mi todo”, decía sobre su madre.

Diego Maradona junto a sus padres: Tota y Chitoro

Con respecto a Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003, después de 14 años de matrimonio, Cottaro aseguró que se “notaba” el amor que todavía le tenía a quien fuera la madre de sus hijas Dalma y Gianinna. “Cuando se recuperó, todavía medio dormido, nombraba a Claudia. Inconscientemente”, aseguró el acompañante terapéutico.

“No sé si no soportó que ella había formado una nueva pareja, pero que tenía amor se notaba”, agregó sobre la empresaria que hace 19 años está al lado del productor Jorge Taiana, con quien nunca se mostró en público. Pese a que en los últimos años los distanciaba una batalla legal, más de una vez Claudia contó que su relación era otra fuera de la Justicia, que eran mamá y papá -como los llamaban Dalma y Gianinna- y la Tata y el Babu -como les decían sus nietos Benjamín y Roma-.

VER TAMBIÉN La historia detrás del tatuaje que Diego Maradona compartía con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna

Una de las últimas fotos que Diego Maradona se tomó con Claudia Villafañe y sus hijas. En la imagen, además, está su nieto Benjamín

“Nunca superó la muerte de Tota”, reafirmó Carlos Cottaro sobre Diego Maradona y también agregó que durante los días que fue su acompañante terapéutico “había que mimarlo”: “era una criatura”.

El profesional estuvo invitado al programa de El Trece para hablar del caso de la droga adulterada que conmociona al país y por la cual murieron 23 personas y todavía permanecen internadas 30. En ese contexto, Cottaro aseguró que había intentado “sacar de la adicción” a Diego Maradona. Y agregó que consumía cuando comía: “tomaba droga, comía salame y sanguchitos”, dijo quien además aclaró que no trabajó para el astro mundial por el dinero sino para poder ayudarlo a recuperarse.

SEGUIR LEYENDO: