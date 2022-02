Tomas Fonzi reveló que tiene una afección cardiaca: qué es la bradicardia

Tomás Fonzi contó que tiene un tipo de arritmia cardíaca particular

Tomás Fonzi, una de las figuras revelación de Masterchef Celebrity, reveló que tiene una arritmia poco frecuente, denominada bradicardia. De inmediato aclaró que puede hacer vida normal y que incluso juega el fútbol.

“Descubrí que tengo una capacidad cardíaca muy especial”, leyó a su invitado Germán Paoloski en su ciclo No es tan tarde y de inmediato bromeó: “Sabía que eras un tipo de buen corazón. Pero, ¿a que te referís con esto?”. Entonces el participante de Masterchef Celebrity luego de reírse del chiste, explicó: “Es una condición benigna, se llama bradicardia, y es que mi corazón late despacito, en estado de reposo es lento”.

“Como vos Zorro”, le dijo el conductor al músico Fabián Von Quintiero, se puso serio: “No, yo tengo una arritmia seria”. Entonces el hermano de Dolores siguió contando: “Esto está todo bien controlado, es como que labura bajo y cuando exijo no va alto, no labura exigido. Yo no lo exijo, juego al fútbol tranqui y eso pero no es algo grave”, agregó.

Según la Real Academia Española, la “bradicardia” es el “ritmo cardíaco más lento que el normal”. La condición, en la mayoría de los casos, como es el del reconocido actor, no requiere tratamiento.

Habrá que ver si sus peleas con el jurado de Masterchef Celebrity integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui hacen que el actor suba sus pulsaciones. Hace unos días el ex Verano del ‘98 tildó de “tibio” al tribunal, luego de que decidieran que todos los participantes pasaban de ronda.

“Ayer escuché que estábamos un poco tibios porque no habíamos eliminado a nadie...”, lo arrinconó Betular y él dio su explicación, a la vez que ratificó sus dichos: “No, bueno, vinimos a ver sangre y no vimos nada. Se la pasan diciendo ´que la competencia, que la competencia´, uno se pone re altruista, todo el mundo como que nadie sufra...”. “Es bueno saberlo, para saber con quién hablamos”, retrucó entonces el pastelero.

Momentos después, Santiago Del Moro fue a consultarle al actor: “Fonzi, a mí me vas a contar la verdad. Anoche esperabas sangre...”. “Sangre es una forma muy cruda de ponerlo, pero ustedes se la pasan diciendo que esto es una competencia. Pero de pronto somos todos...”, sentenció Tomás.

Martitegui no se lo dejó pasar y al momento de la devolución, sobre el plato dijo irónico “está tibio”. “¿Tibio de temperatura?”, indagó Donato y Betular quiso saber, “¿O de carácter?”. “Tibio en el ambiente”, insistió el dueño de Tegui.

“Decinos tibios ahora”, le retrucó Martitegui. “No, no le digo tibios, pero me parece que fue una decisión...”, comenzó a justificarse él. Y Donato lo interrumpió para desafiarlo: “Dale, decinos tibios”. Lejos de achicarse, Fonzi les dijo entre risas: “¡Tibios!”. “Está bien, me encanta que me lo diga en la cara”, cerró Damián, de forma contundente y aunque de manera de chiste, los tres dejaron en claro no que iban a dejar que los comentarios del actor pasaran por alto.

El día anterior se había convertido en meme en las redes sociales luego de perjudicar a la Peque Pareto en una decisión estratégica dentro del juego. En primer lugar, la consigna consistió en preparar un bife a punto, en tan solo 15 minutos. En este caso, el ganador fue el actor y, si bien el jurado lo premió subiendo al balcón, la condición para pasar a la siguiente ronda dependía de que elija a uno de sus compañeros con delantal blanco para que baje a reemplazarlo en la gala.

Es decir, el o la concursante que señalara Fonzi tendría posibilidades de quedar eliminado en esta emisión. Finalmente, el ex Verano del 98 decidió que fuera la Peque Pareto. “Creo que es la que está más preparada para enfrentar este momento”, se justificó. Lejos del rencor, la deportista expresó: “No estoy sorprendida...No esperaba nada, esperaba que diga el nombre y bueno, tocó”. Y en el backstage, agregó: “No pasa nada, estamos en son de paz, esto es un juego”.

