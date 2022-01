La novia de L-Gante contó que sufrió una golpiza a los 15 años: “Me desfiguraron la cara”

Tamara Báez compartió una terrible experiencia que vivió cuando era adolescente

Luego de atravesar varias idas y vueltas con L-Gante, Tamara Báez hoy transita un gran presente sentimental, al que se suma Jamaica, la beba de tres meses que tuvo junto al cantante. Y si bien hoy todo es felicidad, la joven también aprovecha sus redes sociales para generar conciencia sobre algunos temas delicados.

Así lo hizo en las últimas horas, donde publicó en sus stories una inquietud de una seguidora, que le compartió una noticia en la que se informa que dos mujeres golpearon brutalmente a una chica de 18 años y la dejaron inconsciente en la calle. “¿Qué consejo das?”, le preguntó la internauta. A lo que Báez escribió: “Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño”. Acto seguido, reveló una terrible experiencia que atravesó en su adolescencia. “A los 15, una chica más grande que yo, me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”, relató.

Y detalló: “Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás gritaban felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”.

Por último, cerró con un consejo: “Si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el momento de mier...Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

Días atrás, Tamara celebró la llegada del nuevo año a lo grande, con una gran fiesta que organizó su pareja. Fue ella misma quien documentó todo en Instagram, donde compartió parte de la intimidad del festejo que omenzó en la noche del 31 de diciembre, con asado, ensalada rusa, piononos y vitel toné, entre otros platos típicos de estas celebraciones. Y se extendió hasta las 10 y media de la mañana del 1ro de enero, con el día nublado y la casa ya ordenada después de haber recibido a tantas visitas.

En el medio, mucha música (cumbia 420, claro), una multitud de fans que se acercaron a pedirle fotos y cariño a L-Gante, charlas con amigos y amigas y, también, la ternura de la pequeña Jamaica, la primogénita del músico en su vínculo con Báez. “Mi mejor año. Gracias hija por hacerme tan feliz”, escribió Tamara en una foto en la que se mostró amamantando a la beba, ambas vestidas completamente de blanco, según la tradición de estas fechas.

Sin decoraciones ostentosas, en la calle, en la vereda, cerca de la gente que los admira, así fue como la pareja vivió las primeras horas del 2022. Y ya con la fiesta desatada, Tamara y Jamaica optaron por un look enteramente blanco para seguir disfrutando. La música no tenía freno pese a que la noche le iba dando lugar al día: en las stories se podía ir apreciando cómo la claridad del día nublado comenzaba a darle otro ambiente a la celebración. A las 6 y media y con cara de cansada, Báez escribió: “Un sueño, pero tengo que segundear al compañero”, en referencia a L-Gante y sus pocas ganas de irse a dormir, mientras la música seguía sonando a todo trapo.

“Recién termino de limpiar todo y sigo sin dormir. Ni yo sé de dónde saco tanta energía”, expresó Tamara a las 9 de la mañana, mientras de fondo se lo veía a L-Gante con un joystick y disfrutando del enésimo partido de fútbol en los videojuegos. Finalmente, a las 10.29 de la mañana del primer día del año, Elián, Tamara y Jamaica fueron a la cama a descansar: “Ahora sí, a dormir”, dijo ella con el pijama puesto, mientras su hija y su pareja ya estaban con los ojos cerrados.

