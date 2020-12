Jorge Taiana: perfil del hombre que acompañó a Claudia Villafañe durante 17 años, pese al enojo y los celos de Maradona

Claudia Villafañe se habría separado de Jorge Taiana luego de 17 años de relación

“No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás; si no querés, no se sabe”.

En 2018 Claudia Villafañe hablaba -como pocas veces lo había hecho antes- de su vínculo con Jorge Taiana. Fue durante un móvil con Intrusos en el que, además, mostró su anillo de compromiso. Desde que en 1998 se separó de Diego Maradona, la madre de Dalma y Gianinna jamás había hecho pública ninguna relación y cuando comenzó a salir con el empresario teatral lo mantuvo oculto durante mucho tiempo.

Si bien la actual participante de Masterchef Celebrity y el productor teatral solían ir a comer afuera o compartían distintas actividades, no existe ninguna foto de ellos dos juntos, una imagen que ni siquiera es posible rastrearla en sus redes sociales.

La relación entre Claudia y Jorge comenzó en 2003. Por ese entonces Taiana cultivaba un bajísimo perfil. Y su objetivo siempre fue el mismo: conservarlo, aún comprendiendo que estaba en pareja con la ex esposa del futbolista más célebre del mundo. Sobre todo porque Maradona más de una vez siempre ha sido muy celoso de Claudia, negándose a que ella rehiciera su vida amorosa aun cuando ya no los unía el amor, y el propio Diego había presentado otras parejas.

Incluso en 2005, cuando compartieron La Noche del Diez, el padre de sus hijas intentó reconquistarla frente a las cámaras; no tuvo éxito. Para ese entonces, y aunque eran muy pocos los que lo sabían, Claudia ya estaba enamorada de Jorge Taiana, con quien mantenía una relación a espaldas de los medios. Además, sobre el actor, todo era una incógnita.

Antes de instalarse en Buenos Aires y convertirse en un exitoso empresario teatral, Taiana dio sus primeros pasos en la actuación en Helvecia, un pueblo ubicado en el departamento Garay, provincia de Santa Fe, donde pasó su adolescencia. Más tarde, y luego de haber vivido también en la ciudad de San Lorenzo, se mudó a Rosario para estudiar Farmacia. Trabajó en una fábrica de cerámica industrial y en una aceitera. Luego se fue a Buenos Aires, donde de a poco fue formándose como productor de espectáculos.

Durante años, con Villafañe lograron mantener su vínculo sentimental fuera del alcance de la prensa. Más de una vez las propias Dalma y Gianinna afirmaron en público ellas no conocían a Taiana, y que no compartían ninguna reunión familiar con él. Según las hijas de Maradona, su madre las mantenía al margen de su noviazgo.

Todo cambió en 2013 cuando apareció una foto de Benjamín Agüero -el hijo de Gianinna y Sergio el Kun Agüero- pescando en la laguna del barrio privado de Tigre en el que vive la diseñadora de moda. En aquella imagen, ambos miraban a cámara y saludaban alzando sus manos, a pura complicidad, demostrando la buena relación que existía entre la pareja de Claudia y su nieto. El problema: Maradona no quería aceptarlo.

En 2018 se filtró una foto de Jorge Taiana con Benjamín Agüero que hizo estallar a Diego Maradona

La foto salió publicada en la tapa de la revista Paparazzi y Diego -que por ese entonces estaba en crisis con Rocío Oliva y reencontrándose con Verónica Ojeda- puso en el grito en el cielo. Tiempo después, y a modo de injustificado desquite, llegaron las primeras disputas legales por los departamentos de Miami y las camisetas de su carrera como futbolista, entre otras causas que el ídolo le inició a su ex esposa.

Poco después Maradona grabó un video en el que se burló de Taiana, refiriéndose de manera despectiva: lo apodó Tontín. Lejos de buscar entrar en una polémica, el actor concedió una de sus pocas entrevistas en los medios. Lo hizo por su actividad laboral en carácter de productor teatral y por entonces mánager de Los Midachi -de ahí formó una relación de amistad con Dady Brieva, con quien Diego también se ha enfrentado-.

“No hablo. Estoy perfecto, trabajando mucho. Todo el mundo me conoce y sabe quién soy”, afirmó Taiana, y se refirió a las declaraciones del ex marido de Villafañe: “No me perjudica en lo más mínimo. Lo único que me preocupa es mi familia, pero ya pasó. Estoy evaluando iniciar acciones legales. Yo estoy bárbaro. Esto no me fortalece ni debilita”.

Lejos de buscar ser influencer, o ganar dinero a través de las marcas, Jorge Taiana suma poco más de cuatro mil seguidores en su cuenta de Instagram

En mayo el empresario celebró su cumpleaños en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por aquel entonces realizó un festejo virtual que compartió en sus redes sociales: en el video se escuchó la voz de Claudia Villafañe. Pero a juzgar por las imágenes, su pareja -al menos por entonces- estuvo presente solo por videollamada.

En octubre, la empresaria visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe. “No me gusta hablar del tema, pero es parte de mi vida también”, admitía sin dar demasiadas precisiones: se limitó a aclarar que no convivían y que tampoco compartían viajes. Y no quiso revelar el tiempo que estaban de pareja. “No llevamos los años”, se excusó.

Dos meses después -y a pocos días de la muerte de Diego Maradona-, Villafañe y Taiana estarían separados. Así lo habría asegurado la empresaria a sus compañeros de Masterchef Celebrity. Mientras que el empresario teatral, hasta el momento, no brindó ningún tipo de declaración, fiel a su perfil bajo antes, durante y ¿después? de su relación con Claudia.

