El contundente descargo de Nicole Neumann luego de que la cuestionaran por viajar sin sus hijas: “Trato de elegir no tener culpa”

“Dios, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”, escribió Nicole Neumann en su cuenta de Instagram, para referirse a las ganas que tiene de ver a sus hijas Sienna, Allegra e Indiana fruto de su relación con Fabián Cubero, mientras se encuentra de viaje con su pareja, Manu Ucera.

Aunque se trataba de una apreciación personal, hubo personas que la cuestionaron y se refirieron a su rol como madre, como fue el caso de Cinthia Fernández que, sin ser amiga ni allegada a la modelo, opinó: “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?”.

Cansada de leer comentarios que la cuestionaban como madre, la jurado de Los ocho escalones del millón dio su explicación de los hechos e hizo su descargo al respecto: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”.

En una ronda de preguntas que la modelo respondió en su cuenta de Instagram, otro usuario preguntó algo similar, aunque de una forma mucho más empática: “Hijas, desapego, viajes, vida de mujer, ¿cómo hacés con todo?”. A lo que Nicole contestó: “A veces no puedo... trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por acuerdo legal”.

Luego siguió, y recomendable para todas las madres: “Trato de elegir no tener culpa cuando no tengo opción y trato de ser feliz cuando no puedo estar con ellas aunque quisiera, sino sería imposible”.

Desde hace unas semanas Neumann y Ucera se encuentra paseando por destinos bien diversos entre sí: primero Las Grutas, donde pasaron fin de año; luego Punta del Este, donde pasaron los primeros días de enero, y ahora Valencia, donde llegaron hace poco más de diez días. Los dos primeros viajes los realizaron con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo Nicole en su matrimonio con Fabián Cubero, mientras que a Europa viajó la pareja sola.

El motivo del traslado al Viejo Continente es que Manu, que es piloto de autos, realiza allí el entrenamiento de cara a la temporada que se iniciará en las próximas semanas y ella decidió acompañarlo. Durante su estadía en la ciudad española, Nicole reparte el tiempo entre el trabajo y el placer. Es que en las primeras horas de la mañana el piloto realiza sus entrenamientos en un circuito automovilístico, y luego de esas jornadas se reencuentra con la modelo para conocer los atractivos de la zona.

Claro que aunque está lejos de sus hijas, las chicas son bien cuidadas por su papá y por MIica Viciconte, quienes en mayo se convertirán en papás de Luca. La ex Combate se lleva muy bien con las hijas de su pareja, según muestran en sus redes sociales. Hace unos días compartieron fotos familiares cocinando y luego jugando al bowling.

Es que la participante de MasterChef Celebrity se entusiasmó con la cocina y todo el tiempo está practicando platos para hacer en la competencia. Por lo que una vez que las hijas de su novio agendaron la visita de sus amigas, se pusieron a definir el menú para recibirlas y quisieron preparar las recetas ellas mismas.

Bajo la mirada de Cubero, que participaba sacándole foto a sus chicas, primero fue el turno de Allegra que arrancó con un plato salado: papas bravas y luego hicieron entre todas una chocotorta.

