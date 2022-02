Ivana Nadal vende todo para irse a Estados Unidos: la disparatada lista de precios

Ivana Nadal mostró su nuevo look

“Sé que la vibración de la tierra, por ende mi vibración y mi sistema de creencias están cambiando. Encontré el equilibrio perfecto entre dos partes que me parecían contradictorias. Por un lado, está todo escrito y por otro lado, tenés el poder de cambiar y modificar tu realidad”, escribió Ivana Nadal en sus redes sociales luego de mostrar su look nuevo look: se hizo claritos y se cortó el flequillo.

La influencer, además, aprovechó que tiene más de dos millones y medio de seguidores de Instagram para publicitar los productos que puso a la venta: es que su intención es irse a vivir a los Estados Unidos. Más precisamente a Miami. Y para ello debe despojarse de todo lo que tiene en su departamento de Olivos, en zona norte, el cual también está vendiendo: según trascendió, cuenta con 66 metros cuadrados en dos ambientes y pide 220 mil dólares a cambio.

Durante gran parte del año pasado, Ivana vivió en Miami y cuando regresó a la Argentina surgieron los rumores de que le habían revocado el permiso para volver a ingresar a los Estados Unidos, en donde busca instalarse de manera permanente. Sin embargo, ella misma salió a aclarar. “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’. Estoy en casa comiendo patitas”, escribió desde el mismo departamento que ahora puso a la venta.

Parte de los productos que Ivana Nadal puso a la venta

Como si se tratara de gran feria americana virtual, la conductora ofrece desde una heladera retro y un sommier de última generación a muñequitos de Playmobil a 10 mil pesos y vasos de cerveza. Además de las fotos, publicó el precio y las medidas, para despejar todas las dudas.

También puso a la venta tres tipos de sillones -con precios que oscilan entre los 40 mil y los 120 mil pesos-, un juego de living de exteriores a 40 mil pesos y una cómoda en estilo rústico a 35 mil pesos. El producto más caro es un sommier queen que tiene un año de uso, cotizado en $150.000. “Espuma de memoria, se amolda a tu cuerpo”, explicó Ivana sobre las comodidades del colchón.

Ivana Nadal mostró en las redes sociales fotos y precios de todo lo que vende

Otro rubro a la venta son los electrodomésticos, accesorios y adornos. Una heladera retro color rojo por la que pide $55 mil, mientras que un juego de vasos de cerveza como una tabla de mármol y madera se venden a 5 mil cada uno. Por un reloj de pared, en tanto, pide 15 mil pesos, y un combo de recuerdos de su viaje a México, a $25 mil.

Por otro lado, tiene en su casa un cuadro del popular artista Milo Lockett que vende a $30 mil. La pieza, aclaró, mide un metro cuadrado. El elemento más destacado, sin dudas, es la pareja de Playmobil: para adquirirlos hay que abonar la suma de $10 mil. La conductora aclaró las condiciones de los mismos: uno de ellos tiene las “patitas pegadas”.

Entre los productos que vende también se destacan un microondas (a $20 mil), una lámpara de pie ($15 mil), una mesa ratona ($30 mil), tres lamparas de techo ($10 mil), un baúl ($20 mil). Además, entre los combos que armó figuran tres buzos por $10 mil; tres distintos combos de jeans: cada uno tiene tres o cuatro prendas por $15 mil).

Más productos que Ivana Nadal puso a la venta

También publicó fotos de la ropa que vende por separado. Por ejemplo, por una campera de jean bordada a mano talle M -y aclarando que es “oversize”- pide $10 mil; por un tapado de pana y cuerina talle S, $7500. Y dos camperas, a $10 mil: una cuadrille de pana talle M también oversize, y una deportiva modelo retro.

En tanto, puso a la venta un bolso de una reconocida marca internacional de carteras: por el mismo, pide 350 dólares; y una mochila “importada con cargador incorporado y espacio protegido para la computadora”.

