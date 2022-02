Carmen Barbieri conmovió con su recuerdo del accidente en el que murieron su abuelo y Carlos Gardel

Carmen Barbieri mostrando el anillo que era de su abuelo (Captura El Trece)

En Los 8 escalones del millón, el programa de preguntas y respuestas que se destaca en las noches de El Trece, Carmen Barbieri es la encargada de realizar las preguntas de la final relacionadas al mundo del espectáculo. Aparte de esto, aporta su habitual chispa necesaria para distender los momentos de tensión que se viven en el certamen y su particular oferta de “un vaso de agua” antes de iniciar la ronda final de preguntas ya es parte del folklore del ciclo.

Además de estas pequeñas participaciones, la actriz suele hacer gala de su anecdotario y cuando la ocasión lo dispone aporta alguna pastillita para completar los aciertos o corregir los errores. En la edición de este jueves, una pregunta se la dejó picando, ya que apuntaba directamente a su historia familiar. Todo ocurrió en el escalón dedicado al Siglo XX, cuando el conductor Guido Kaczka le realizo una pregunta a Virginia, una de las participantes, que aguardaba pacientemente su turno.

En Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri recordó a su abuelo que falleció en el mismo accidente que Carlos Gardel (El Trece)

“En qué ciudad latinoamericana ocurrió el fatal accidente de avión en el que murió Carlos Gardel? ¿En Medellín o en San Pablo?”, indagó el conductor. La concursante no dudó y respondió convencida “Medellín”. Y, conocedora también del tema, dirigió inmediatamente la mirada hacia la posición de Carmen. La actriz bajó un poco su tono habitual y pasó a relatar algunas historias vinculadas a la tragedia en la que también falleció su abuelo paterno Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas del Zorzal Criollo.

“Hay una placa donde estaba el avión donde nombran a los guitarristas y a Carlos Gardel”, explicó Carmen y continuó su anécdota citando un recuerdo muy profundo. “Con este anillo que siempre uso reconocieron a mi abuelo”, señaló mostrando a cámara el dedo anular de su mano derecha. “Es un anillo muy varonil, se llama anillo bandera. Lo tenían todos. Se los compraron en Champs Elysees cuando vivían en París y cada uno le puso su nombre atrás”, señaló la nieta de Guillermo Desiderio Barbieri, quien estuvo junto al Mudo durante más de quince años.

A continuación, indicó un dato conmovedor del accidente ocurrido el 24 de junio de 1935 que enlutó al mundo, cuando el avión que trasladaba entre otros a Gardel y a Barbieri chocó contra otro aeroplano en el momento del despegue. “Los cadáveres estaban muy quemados y se pudieron reconocer por los anillos. Eran muy amigos ellos y esto fue como una unión”, reconoció mientras acariciaba el anillo como para profundizar el recuerdo.

Este fuerte lazo familiar ya tiene candidato a futuro. “Federico me pregunta: ‘¿Cuando te mueras vos lo voy a usar yo?’ Porque fue de mano en mano. Murió mi abuelo, lo usaba mi papá. Lo uso yo y cuando yo me muera, lo usará mi hijo Federico”, señaló conmovida Carmen, que aprovechó para hacer público un reclamo que solían hacer su abuela y su papá. “Qué historia la de Carlos Gardel. Y la de mi abuelo, porque diría mi abuela, o mi papá. ‘Nunca nombran a los guitarristas, que también murieron en el avión”, cerró, haciendo justicia por la memoria de Don Guillermo.

Carmen Barbieri contó cuál fue la millonaria venganza a Santiago Bal cuando le fue infiel (Ciudad Magazine)

Días atrás, y en un plan mucho más distendido, Carmen contó un dato desconocido de su separación con Santiago Bal, el padre de su hijo Federico. “Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar”, comenzó relatando en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine. Y acto seguido, precisó: “Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular”.

“¿Cuánto gastaste en ese momento”, le consultaron en el programa, a lo que ella respondió: “No me acuerdo, en ese momento eran como unos 20 mil dólares, pero estaba a dos pesos el dólar”. Y cerró: “Igual hubo que pagarla. Me llamó y me dijo; ´Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagás´. Pero yo le dije: ´No la voy a pagar, vos te fuiste de casa, vos pagala´”, remató.

SEGUIR LEYENDO: