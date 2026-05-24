Vestido bronce, encaje bordado y escarapela: el look de Juana Viale para celebrar la semana patria en su programa

Para recibir a los invitados de esta jornada dominical, Juana Viale decidió elegir un vestido formal, lleno de transparencias y brillos (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo al mediodía, Juana Viale convierte la apertura de Almorzando con Juana en un momento que sus seguidores esperan con la misma anticipación que la mesa en sí. La nieta de Mirtha Legrand se transformó, con el paso de los años, en una de las figuras más observadas de la televisión argentina, y no solo por su conducción natural y cercana, sino también por sus apuestas de moda que, semana a semana, generan conversación tanto dentro como fuera de la pantalla de El Trece. Esta vez, con el 25 de mayo a la vuelta de la esquina y el Mundial de Fútbol en el horizonte, Juana llegó al estudio con un diseño de alta costura que no pasó desapercibido.

Apenas pisó el piso, el estudio estalló en aplausos. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Soy una princesita con esto, ¡qué espectacular!”, lanzó, con la espontaneidad que la define. Y antes de sentarse a la mesa, hizo lo que ya forma parte del ritual dominical: presentar su look con lujo de detalles. “Miren este vestidazo que tengo, es un vestido color bronce, realizado en encaje y bordado, todo bordadito, y una sugestiva transparencia“, detalló sobre el outfit que llevaba puesto para la ocasión. ”Como verán, es cortito y tiene esto que me gusta, una colita, como vestido largo. Me encanta”, agregó, mientras giraba para mostrar el diseño en su totalidad. La firma no tardó en llegar: “Es de Gabriel Lage, de alta costura, por supuesto”.

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El equipo que la acompaña cada semana también tuvo su lugar en la presentación. “Me peinó Juan Fojo, que hizo un recogido de trenzas con raya al costado muy bonito, y me maquilló Cris Sepúlveda con dorados y amarillos, algo así. Pero muy bonito”, detalló, invitando a la audiencia a observar cada componente del conjunto. Y antes de pasar a los temas de la jornada, Juana señaló un detalle que llevaba sobre el vestido y que tenía una razón de ser muy concreta: “Miren lo que tengo acá, ¡la escarapela, por supuesto! Mañana es 25 de mayo, así que estamos en la semana de mayo, del 25 de mayo”.

Juana Viale presenta sus atuendos de alta costura y estilo casual cada domingo en "Almorzando con Juana", generando expectativa con sus elecciones de moda y detalles nacionales como la escarapela y la anticipación del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El look no fue el único protagonista de la apertura. Juana también habló del Mundial, que se acerca a paso firme. “Les quiero decir que faltan 18 días para el mundial. Se detiene el mundo, ya lo dije. Nada, son dos semanas. Ya casi estamos. Qué rápido se pasaron estos cuatro años...”, reflexionó, con la emoción de quien ya empieza a sentir el clima mundialista. Y planteó la pregunta que flota en el ambiente: “¿Qué es más difícil, ganar una tercera como ganamos o ahora sostener para defenderla?”. Antes de arrancar con los invitados, cerró con una frase que resume el sentimiento colectivo: “Mucha expectativa con nuestra Argentina, por supuesto. Siempre”.

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No es la primera vez que Juana sorprende con sus elecciones de vestuario en el arranque del programa. El domingo anterior, con el otoño ya instalado y las temperaturas en baja, la conductora había apostado por un camino completamente diferente. Fiel a su costumbre, dedicó unos minutos a describir en detalle su look. “Tengo unas babuchas de terciopelo y una remera de lana cashmere y por abajo una camisa de tela shantung muy bonita. Muy lindo para un mediodía. Total look. Muy bonito, muy simple, muy lindo”, explicó con entusiasmo. En esa oportunidad, Fojo le había hecho “unas ondas dispares con un semi recogido”, mientras que Sepúlveda había elegido tonos ocre y ámbar para el maquillaje, en sintonía con la paleta otoñal de la ciudad.

El domingo pasado, Juana apostó por un look otoñal y cómodo para recibir a sus invitados (StoryLab)

La semana patria encontró a Juana a la altura de la ocasión. Con un vestido de alta costura color bronce, todo bordado en encaje, una escarapela sobre el pecho y el Mundial como telón de fondo, la conductora demostró una vez más que los domingos al mediodía en El Trece tienen un condimento que va mucho más allá de la mesa y los invitados. Su look, como cada semana, ya es tendencia.

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