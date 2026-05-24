El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

Jimena Barón eligió pasar su cumpleaños en Suecia: el motivo (Instagram)

Jimena Barón eligió celebrar un nuevo cumpleaños lejos de Buenos Aires. La cantante viajó a Europa junto a Matías Palleiro y su hijo menor, Arturo. Su hijo Momo en esta ocasión se quedó en la Argentina. La artista recorrió primero Alemania y Suiza antes de arribar a Suecia, por un motivo especial: visitar a su mejor amiga. El viaje se convirtió una oportunidad para compartir en familia y también para vivir nuevas emociones.

Así, la cantante reveló a través de un mensaje en Instagram cuál fue la razón para disfrutar de su cumpleaños lejos de sus afectos cercanos en Buenos Aires. “Para quienes no saben, me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive la forra de mi mejor amiga que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”, comenzó relatando en su mensaje con letras blancas sobre un fondo de flores. “Le metí toda la presión existente diciéndole que en vez de estar con mi familia estaba pasando mi cumple acá con ella, así que se supone que el día será genial. Ya les contaré”, sumó.

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El viaje no solo implicó distancias físicas. Jimena se mostró sensible al pasar su cumpleaños fuera de casa. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone. Igual recuerden que soy de Géminis, o sea que para cuando se suba la historia ya habré cambiado de opinión y de estado emocional. (Pero si seré divertida che)”, escribió para sus seguidores. La publicación expuso una mezcla de humor y vulnerabilidad, dos tonos que suelen cruzarse en la narrativa de la artista.

Jimena Barón dio detalles de su estadía en Suecia justo el día de su cumpleaños (Instagram)

A la distancia, la relación con su familia permanece presente. En otra historia, la actriz reposteó una foto de su infancia enviada por su madre, Gabriela Barón: “Feliz cumpleaños al primer amor de mi vida. Te amo Jimena”, expresó la dedicatoria. Jimena respondió: “Lloro a la distancia. Lpm má”, acompañado de un corazón rojo. Las palabras revelaron el lazo afectivo y la nostalgia por la ausencia en una fecha significativa.

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Antes de llegar a Suecia, Jimena y su familia disfrutaron de Alemania y Suiza. La cantante se mostró relajada, lejos de los escenarios y de la rutina porteña. Las imágenes de las historias de Instagram mostraron puentes ecológicos cubiertos de vegetación, aguas transparentes y cielos abiertos. “Estas son las cosas que uno ve en las redes sociales y decís: ‘¿Será verdad que hay un puente para que cruce la fauna de bosque a bosque?’. Y sí, es verdad, en Suiza”, comentó la actriz. Jimena documentó la tradición local en Berna, donde los trabajadores se lanzan al río Aare al final de la jornada: “De hecho, esto es conocido porque en verano terminan de laburar y se tiran al agua y van con la corriente hasta sus casas. Estamos hablando de julio y agosto, ahora hace un frío”, describió.

Las postales suizas incluyeron caminatas familiares, encuentros con patos y hasta la aparición de un oso en plena naturaleza. Jimena compartió una imagen de Matías Palleiro caminando junto al río con Arturo en cochecito. El viaje ofreció momentos de ternura y de espontaneidad.

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El conmovedor mensaje de cumpleaños de la mamá de Jimena Barón a su hija (Instagram)

El trayecto europeo comenzó en Alemania, donde Jimena publicó videos y fotos en Frankfurt y Heidelberg, siempre acompañada por Matías y Arturo. La artista recorrió calles de arquitectura gótica, plazas y puentes repletos de candados. En Römerberg, el corazón medieval de Frankfurt, grabó un video panorámico que mostró el contraste entre edificios antiguos y el ritmo urbano.

Por esos días, también tuvo que sortear una complicación física que luego se convirtió en anécdota. El uso prolongado de tacos altos durante una grabación le provocó un callo doloroso en uno de sus pies. “Esto comenzó por los tacos, no saben lo que es. En el avión se desmadró el asunto, yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla. Estuve recorriendo todo Frankfurt en sandalias. Me duele muchísimo”, detalló junto a las fotos . La situación no impidió que el viaje continúe. Jimena aceptó el desafío con humor: “Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas”.

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Jimena Barón convierte su recorrido europeo en una suma de momentos familiares, emociones y relatos cotidianos. El cumpleaños en Suecia, la nostalgia por la distancia y las anécdotas de viaje configuran una postal íntima y sincera de la artista lejos de casa.