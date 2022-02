Carmen Barbieri reveló cómo se vengó de Santiago Bal cuando conoció su infidelidad

Carmen Barbieri contó cuál fue la millonaria venganza a Santiago Bal cuando le fue infiel

Allá por el 2011, Carmen Barbieri anunciaba su separación de Santiago Bal en medio de un escándalo y tras 26 años de pareja. “Estamos definitivamente separados. Te doy la primicia”, decía en aquel momento en Intrusos luciendo muy seria, de anteojos oscuros y tapado de piel.

“¿No hay vuelta atrás? le preguntó el entonces conductor Jorge Rial. “Definitivamente”, repitió la capocómica tajante. “Vos lo felicitaste porque una mujer de 20 años se fijara en él”, señaló el periodista, en clara alusión a Ayelén Paleo, señalada como la tercera en discordia. Pero la actriz no quiso seguir hablando del tema. “No puedo opinar de eso porque no sé como fue la historia. Eso lo tendría que hablar Santiago y la señorita. Creo que no soy la primera en ser cornuda”, expresó en referencia al padre de Federico, su único hijo.

Lo cierto es que, a más de diez años de la ruptura, este martes Carmen recordó el acto de venganza que hizo contra su ex, luego de enterarse de la infidelidad. Todo comenzó cuando su panelista, Estefanía Berardi, estaba hablando de la costosa cartera que adquirió Wanda Nara, en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi. Y esa información dio pie a que la conductora relate una experiencia personal.

“Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar”, comenzó relatando en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine. Y acto seguido, precisó: “Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular”. “¿Cuánto gastaste en ese momento”, le consultaron. A lo que ella respondió: “No me acuerdo, en ese momento eran como unos 20 mil dólares, pero estaba a dos pesos el dólar”. Y cerró: “Igual hubo que pagarla. Me llamó y me dijo; ´Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagás´. Pero yo le dije: ´No la voy a pagar, vos te fuiste casa, vos pagala´”.

Carmen Barbieri y Santiago Bal, luego de la separación (Verónica Guerman/Teleshow)

En julio, la ex vedette había sido invitada al legendario programa de América, donde revivió aquella separación que estuvo en la primera plana de todos los medios. “Mi madre era una mujer muy sabia. Decía que la infidelidad se perdona cuando hay amor, si hay una familia bien constituida, si hay una pareja que son socios en todo, hay que olvidar”, señaló la actriz en esa entonces. Sin embargo, en su momento le tocó sobreponerse a una situación que la tomó por sorpresa.

“Nunca pensé que él se iba a ir de casa”, admitió la ex participante de Masterchef Celebrity, que contó cómo se dio cuenta que su entonces pareja se había marchado. “Me internaron porque me agarró un ataque, 29 de presión. Cuando volví, ya no estaba y se había llevado la computadora, por las dudas si no había más cosas.... y había más cosas”; rememoró Carmen. Allí reveló que siguen apareciendo recuerdos de aquella infidelidad con la joven a la que no mencionó en la entrevista. La referencia, claro, era para Paleo, una de las bailarinas de Bravísima, la obra que dirigía Bal y que protagonizaba Barbieri.

La sorpresa la encontró en un cuadro que estaba en medio de las cajas que Carmen le dio a Federico con recuerdos de su padre. “Se abre el cuadro y se rompe el vidrio. Vuela una foto y cae al piso. ¿Y quién era? La chica, no voy a nombrarla... y desnuda”, expresó la ex Bailando por un sueño, que remató la anécdota con su habitual sentido del humor. “Che, qué cuerpo tiene esa chica. Hizo bien en dejarme...”.

