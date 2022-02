Rodrigo Vagoneta sorprendió a su mujer con una romántica propuesta en medio de una función: “La gente no entendía nada”

El momento en el que Rodrigo Vagoneta le propone casamiento a su mujer

El amor se encuentra en el lugar menos pensado y, a veces, las propuestas de matrimonio también. Así le sucedió a Jennifer, la novia de Rodrigo Vagoneta, que nunca imaginó estar viendo un show del humorista en el Teatro-Cine Olympia de Mar del Plata y, en medio de la función, escuchar la pregunta más importante de su vida.

“Acá en la puerta de la peatonal, pasó una chica de La Pampa y se sacó una foto conmigo, y hoy tengo un hijo hermoso, entonces yo tengo una sorpresa para ella, la traje sin decirle nada...porque nuestro hijo dibujó una chica vestida de novia, que te lo quiero regalar”, comenzó diciendo Rodrigo mientras bajaba las escaleras del escenario y se acercaba a la silla de la platea donde estaba Jennifer. Acto seguido, le mostró el dibujo a todo el público. Y continuó, muy emocionado, mientras sacaba un anillo de su saco y se arrodillaba frente a ella: “Voy a aprovechar que están todos para decirte que hoy es nuestro aniversario y si te querés casar conmigo”.

Inmediatamente, la ovación de la gente en la sala se hizo sentir y Jennifer se puso de pie y le dio un beso, pero no cualquier beso, sino que el que iba a sellar su amor para siempre. “¡Rodrigo, Rodrigo!”, comenzaron a alentarlo todos los presentes, mientras algunos registraban el conmovedor momento con sus celulares. “Muchas felicidades, ¡fuerte, fuerte el aplauso!”, se lo escuchó decir al locutor.

“Muchas gracias, te amo”, le dijo Vagoneta a su mujer, completamente enamorado, y ella volvió a su lugar mientras él se dirigió nuevamente al escenario. Y luego de agradecerle a sus seguidores, el cantante que lo acompañaba en el show entonó una versión distinta de “Por lo que yo te quiero”, popularizada por el fallecido Walter Olmos, pero con una letra dedicada al público que los fue a ver. De esa forma, terminaba una de las noches que ni Jennifer ni Rodrigo olvidarán nunca, incluso seguramente tampoco lo harán cada una de las personas que pudo presenciar el romántico momento.

Rodrigo Vagoneta y su mujer, Jennifer

Después de haber procesado lo vivido, este martes el cómico compartió el video en su cuenta de Instagram, para que también lo puedan ver sus más de 130 mil seguidores: “Momentos únicos”, escribió en el posteo.

Y horas más tarde, en diálogo con Teleshow, contó los entretelones de la propuesta: “Ella siempre me decía que se quería casar, pero quería que se lo proponga de una forma linda. Primero, lo planeé, fui a comprar los anillos, todo. Entonces como en el teatro juego de local, le dije al iluminador que hoy era nuestro aniversario y le iba a pedir casamiento a mi mujer. De hecho, a algunos de los del público se los dije, pero pensaban que los estaba cargando”, comenzó relatando. Y continuó: “Cuando llegó el momento la gente no entendía nada, pero estuvo hermoso, se pusieron todos contentos, se emocionaron”. Como su mujer es chef y no sabía la sorpresa que le tenía preparada, después del teatro fueron directamente a cenar a su casa, donde ella ya tenía listos unos ravioles. “Somos muy felices juntos y con el Covid no salimos mucho”, comentó.

¿Cuándo será la fecha probable de la boda? “Estimamos que en abril, mas o menos. Ella dice que es muy pronto para conseguir Iglesia, pero en cuanto nos acomodemos en Buenos Aires, vamos a dar el sí porque nos va a hacer bien a los dos y a mi hijo también. Queremos reafirmar nuestro amor ante Dios”, aseguró.

En mayo, Rodrigo había hablado sobre su adicción al alcohol y cómo su novia fue clave para que lo deje. “Cuando uno toma, empieza a adquirir problemas de comportamiento, con relacionarse con otros: he puteado a gente, me he peleado con amigos... luego uno pide perdón y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo. Mi mujer me decía: ‘No sos vos cuando tomas alcohol’”, narró en esa oportunidad acerca de su transformación al beber, en una entrevista con Gastón Pauls para Seres Libres (Crónica HD).

SEGUIR LEYENDO: