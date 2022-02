El desopilante chat de Gianinna Maradona con su hijo Benjamín: autocrítica y mención al Kun Agüero

Gianinna Maradona junto a su hijo, Benjamín Agüero, fruto de su relación con el Kun

Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero se separaron hace casi una década y, si bien tuvieron varias acusaciones cruzadas que generaron conflictos entre ellos aún después de la ruptura - ella lo llegó a acusar a él de no hacerse cargo de su hijo -, el bienestar de Benjamín hizo que dejaran las diferencias de lado y hoy parece reinar la paz. Sin embargo, el nieto de Diego Maradona ya transita la adolescencia, una etapa en la que suelen aparecen los pedidos hacia los padres. En este sentido, fue la diseñadora quien compartió en su cuenta de Instagram una divertida conversación que tuvo con su hijo.

Todo comenzó cuando Benjamín le pedía un permiso especial, que ella prefirió no mostrar en la captura del chat. “Jajaja te amo hijo”, fue su primera reacción ante la consulta, pero acto seguido le preguntó: “¿Qué dice tu padre al respecto?”, dando a entender que la opinión del ex futbolista era muy importante para ella. “Él me deja, pero te tengo que preguntar a vos”, le contestó el adolescente de 13 años, admitiendo que su padre también quería el visto bueno de su ex.

Divertida, la hija de Claudia Villafañe se hizo una autocrítica frente al menor, en la que también involucró al Kun: “Jaja los padres que no saben qué decir y se tiran la pelota el uno al otro”, sentenció y agregó un sticker del ex campeón del mundo jugando al fútbol.

El divertido chat entre Gianinna Maradona y su hijo Benjamín Agüero

Este martes, la hermana de Dalma Maradona regresó al país, luego de poco más de un mes y medio en el exterior, y contó la odisea que atravesó para poder hacerlo. Todavía desde Miami, en donde disfrutaron sus vacaciones en familia y descansaron en la playa, Gianinna había compartido en sus perfiles de redes sociales que había estado con inconvenientes para comunicarse con la aerolínea a través de la cual había sacado los pasajes. Por caso, mostró el tiempo que había estado hablando por teléfono, aunque no aclaró el motivo.

Ya de regreso a la Argentina, publicó un texto en sus redes, junto a una foto que se tomó dentro del avión junto a su madre y su hijo. “Mis amores, después de tantos llamados, corridas, peleas por teléfono, y TANTO MÁS –resaltado en mayúsculas-, sepan que siempre vamos a conseguir lo que queremos”, comenzó. Y siguió: “Nos la hicieron difícil, pero acá estamos. Confíen siempre en mí que yo confío en ÉL”, y volvió a aplicar las mayúsculas. “Todo está bien, aunque cualquiera nos pueda bajar las reservas, las dupliquen o nos hagan la que quieran. Viajamos los tres y LTA al resto”, agregó apelando al término que popularizó su padre al referirse “la tenés adentro”.

“Se pelea hasta el final, con confianza y amor”, siguió, y sumó: “Babu vigila 24/7″, haciendo referencia a su padre, con el apodo que le puso Benjamín, y que también utilizó Roma, la hija de Dalma y Andrés Caldarelli, que en marzo cumple tres años. En tanto, le dedicó unas especiales palabras a su hermana, quien a la distancia la ayudó con los trámites operativos para que pudieran regresar al país. “Gracias por tus reclamos que salían en la computadora allá. ¡Te amamos!”.

