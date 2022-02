Con un particular look que llamó la atención de sus hijos, Evangelina Anderson reveló cuál era su verdadera vocación

Evangelina Anderson

Un pantalón negro tiro alto, cinturón con detalles dorados –de una exclusiva marca internacional-, una remera manga larga del mismo color, con un cierre en su pecho, y una boina que combinó con el look total black.

Evangelina Anderson eligió compartir con sus casi tres millones de seguidores de Instagram una foto de su look del día que sorprendió a sus tres hijos (Bastian, Lola y Emma, frutos de su matrimonio con el exfutbolista Martín Demichelis). Es que, según los niños, la modelo argentina que vive en Múnich (Alemania) estaba vestida como una efectiva policial. Lo que generó que se sentara a hablar con ellos y contarles que ella, cuando era chica, quería formar parte de la Fuerza.

La esposa del exjugador de River aprovechó la oportunidad para contárselo también a quienes la siguen en las redes sociales, con quienes suele compartir fotos y contar su experiencia sobre sus días en la ciudad europea, en la que, además, se recibió de instructora de yoga, cursando de manera virtual.

“Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía”, dijo sobre el look que, sin quererlo, eligió para este miércoles. “Y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación”, agregó la modelo que finalmente se recibió de docente y fue maestra jardinera.

¿Cómo siguió su carrera? “Luego fui modelo, bailarina. Actualmente botinera jubilada”, agregó quien está en pareja hace 14 años con Martín Demichelis, con quien se casó y dejó sus proyectos laborales en la Argentina para acompañar al entonces futbolista a Europa. “¡Cómo es la vida!”, reflexionó y preguntó a sus seguidores: “¿Me ven de poli?”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis junto a sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma

La historia de amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzó con una broma que resultó mucho mejor de lo esperado: la modelo protagonizaba una obra de verano en Villa Carlos Paz. El jugador, que pasaba unos días en una localidad cercana fue a ver una función, y quedó impactado. Así que un amigo le escribió mensajes haciéndose pasar por ella y estuvieron chateando unos días.

Para seguir la broma, como el amigo sabía dónde cenaba Evangelina cuando terminaba la función lo citaba otra vez nuevamente como si fuera ella. Cuando llegaba al restaurante, Anderson ni miraba al jugador. Así hasta que Demichelis juntó coraje y le preguntó por qué si era tan amable por celular era tan “agreta” cuando se encontraban. La modelo no sabía de qué hablaba, entonces le mostró su teléfono con el intercambio de mensajes. Cuando se dieron cuenta de la broma, largaron la carcajada y se quedaron charlando.

Así comenzó un romance que se fue consolidando aunque atravesó momentos turbulentos. Uno de ellos fue en el casamiento de Diego Buonanotte: el futbolista prefirió ir a jugar un amistoso con Messi a Miami y dejó que Evangelina asistiera sola. En el 2010 muchos le cuestionaron a ella no haber acompañado al defensor al Mundial de Sudáfrica y, en su lugar, haberse quedado en la Argentina para participar del Bailando. Y los cortocircuitos se intensificaron cuando el padre de Demichelis acusó a su nuera de “picasesos” porque “lo llama todo el tiempo”.

Pero pese a los desencuentros, las sospechas de infidelidades mutuas, el amor fue más fuerte y en el 2015 se casaron, después de ocho años de relación, y hoy forman una familia inquebrantable junto a sus tres hijos. Cuando cumplieron diez años juntos, la vedette posteó una romántica foto con el futbolista y escribió: “Ese príncipe azul que apareció en mi vida siendo tan chica se convirtió no solo en mi marido, sino en mi mejor amigo, mi confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos. Te quiero por lo menos en diez vidas más… ¡Feliz aniversario de casados!”. También admitió que cuando comenzaron a salir nunca pensó que viviría algo tan hermoso, intenso y verdadero. Y si bien es cierto que si ella tuvo dudas, convengamos que no fue la única. Ahora ya van por los 14 años juntos, y contando...

