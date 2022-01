Los famosos saludaron a Susana Giménez por el día de su cumpleaños

Marley y Mirko le mandaron un tierno video a Susana Giménez para felicitarla por su cumpleaños

Por estas horas Susana Giménez mantiene un bajo perfil sobre el íntimo festejo de su cumpleaños. La diva celebra sus 78 años, y aunque en un principio se barajó la posibilidad de viajar a Miami para reunirse con algunos amigos y familiares, cuando supo que su hija, Mercedes Sarrabayrouse, dio positivo en coronavirus pocos días atrás, habría optado por disfrutar de su día en su casa de Uruguay, La Mary. Sin embargo, el sábado fue la protagonista del mundo virtual por la gran cantidad de saludos que le hicieron llegar a través de las redes sociales.

La primera en decir presente fue la mismísima Mirtha Legrand, quien compartió una foto de ambas a pura sonrisa en uno de sus encuentros televisivos y le escribió: “Susana, ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces”. También sumó un recuerdo de su hermana, Silvia “Goldy” Legrand, quien falleció en mayo de 2020: “Acordate de lo que decía mi amada Goldy: ‘Una de dos: o cumplís años o te morís’; ¡Mejor cumplir! Jajaja Cuidate mucho, te quiero, Chiqui”.

Mirtha Legrand saludó a Susana Giménez en el día de su cumpleaños 78

Teté Coustarot también cultivó una amistad de larga data con la conductora y quiso expresarle su cariño mediante una historia de Instagram: “Querida amiga y hermana, felicidades”, junto a una postal donde se las ve disfrutando de una cena. El actor Arturo Puig homenajeó a la cumpleañera con la foto de una tapa de revista donde posaron abrazados, bajo el título: “Somos la pareja perfecta”, que data del 2015, momento en que encaraban juntos la exitosa obra “Piel de Judas”.

Grandes amigas: Teté Coustarot felicitó a Susana Giménez con una foto de uno de los brindis que compartieron

El saludo de Arturo Puig a la diva, con una de las tapas que protagonizaron juntos

Otro de las saludos que reposteó la diva en su cuenta de Instagram fue el tierno video de su compañero de viajes y momentos desopilantes, Marley, junto a su hijo Mirko. Ambos le cantaron “Happy Birthday” frente a la cámara a la “tía Su” y la conductora agradeció el cálido saludo. Oscar El Negro Oro también le dedicó un posteo especial donde recordó a Sofía Neiman, la relacionista pública que fue íntima amiga del grupo y falleció en febrero de 2020: “¡Feliz cumple Su! Sofía y yo te amamos, ¡sé feliz!”.

El Negro Oro compartió una postal junto a Sofía Neiman, quien falleció en 2020, gran amiga de Susana Giménez

En cuanto a su familia, su hermano Patricio grabó un video para hacerle llegar sus buenos deseos: “¡Feliz cumple Su, te amo! Sos un espíritu mágico y especial. Te deseo todo lo mejor, que la estés pasando brutal”. Su hermana Carolina también le dedicó una storie donde se las ve abrazadas y escribió: “Sister del alma, love you so much, feliz cumpleaños”.

Los saludos de Carolina y Patricio Giménez, hermanos de la diva

Lorna, la fan número uno de Susana Giménez también la felicitó por su cumpleaños con un sentido mensaje

Tampoco faltó el cariñoso saludo de Lorna Irina Gemetto, la abogada y licenciada en Comunicación Audiovisual conocida por ser la “fan número 1″ de la diva de los teléfonos, por ser una admiradora fiel que sigue su carrera desde el día en que vio el debut televisivo de la conductora. Junto a cuatro postales de momentos inolvidables que compartió junto a su ídola, expresó: “En este dia tan especial quería desearle feliz cumpleaños a mi adorada Susana, que siempre me hace feliz; es una gran inspiracion en mi vida y siempre me enseña a ser mejor persona. Gracias por hacerme feliz, te amo. ¡Feliz cumpleaños!”.

