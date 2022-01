Mercedes Sarrabayrouse dio positivo en coronavirus: qué pasará con el cumpleaños de Susana Giménez

Mercedes Sarrabayrouse dio positivo en Covid-19

En las últimas horas, el periodista Luis Ventura confirmó en el ciclo A la tarde (América) que Mercedes Sarrabayrouse dio positivo en coronavirus. La propia Susana Giménez había contado durante una entrevista el fin de semana que su hija había hecho un viaje relámpago a la Argentina para renovar la visa. En este sentido, cabe aclarar que ambas habrían permanecido en países diferentes la última semana y, por ende, no habría posibilidad de que la conductora fuese contacto estrecho. Sin embargo, faltan tan sólo cuatro días para el cumpleaños de la diva y, aunque todavía no había contado si lo celebraría en Miami o en su mansión La Mary, esta situación podría cambiar sus planes.

El domingo, la conductora fue la espectadora de lujo en el show El método Moldavsky en el Hotel Enjoy Casino & Resort de Punta del Este. Mientras su hija resolvía algunas diligencias en Buenos Aires, la diva asistió a la función del humorista en compañía de su hermano, Patricio Giménez. Al salir del teatro prefirió mantener el hermetismo cuando le consultaron si tenía pensado algún festejo especial para celebrar sus 78 años el próximo sábado 29 de enero. Cauta y sincera, lo primero que mencionó fue su temor por el aumento de contagios: “Me estoy cuidando porque me asusté mucho (por el Covid. Aparte, ¿adónde voy a ir?. Me gusta estar en mi casa, con mis animales”.

También se rumoreó la posibilidad de que la diva viaje a Estados Unidos para celebrar con sus seres queridos, ya que su nieta, Lucía Celasco, está instalada en esa ciudad norteamericana por proyectos laborales. Incluso, ella misma había visitado la tienda de ropa donde trabaja la joven en noviembre, durante su divertido tour por Miami junto a Marley en Por el mundo (Telefe), donde contó algunas internas familiares por la convivencia con la joven durante los primeros días de su estadía. Sin embargo, el resultado positivo de Mercedes podría significar el descarte de ese plan y la conductora pasaría el día en su casa esteña, tal como hizo en el 2020 cuando decidió festejarlo con sus familiares más cercanos en Uruguay.

El domingo Susana Giménez disfrutó del show de Roberto Moldavsky en Punta del Este (RS Fotos)

Cabe recordar madre e hija ya atrevesaron la enfermedad en junio del año pasado: en aquel entonces Susana había dado positivo muy pocos días después de recibir la segunda dosis de la vacuna; su hija se había hisopado por ser contacto estrecho y así descubrió que también había contraído el virus. En ese momento Mercedes tuvo síntomas leves y pudo permanecer en su hogar, mientras que la conductora requirió una internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este por algunas complicaciones en su cuadro médico.

En octubre la diva estuvo invitada al America Business Forum, el encuentro que reúne figuras de la política, los negocios y el espectáculo en la costa esteña, y una de sus primeras reflexiones giró en torno a aquella difícil experiencia: “Me decía: ‘Vos no te vas a morir porque tenés una Pfizer’. Porque el terror en el cuerpo y sentir que partís, sufrí como nunca. Lloraba todo el día, te sensibiliza mucho”. Durante la entrevista también contó que la recuperación de la enfermedad fue lenta y, poco a poco, volvió a sentirse ella misma: “Me emociona sentirme viva, en el escenario y en el pasto de mi casa”.

