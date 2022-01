Susana Giménez se divirtió en el show de Roberto Moldavsky en Punta del Este

Susana Giménez disfrutó del show de Roberto Moldavsky en Punta del Este (RS Fotos)

Susana Giménez está pasando sus vacaciones en Uruguay, donde tiene su mansión La Mary, ubicada en Punta del Este. A la conductora le encanta el teatro y aprovechó para disfrutar del show El método Moldavsky en el Hotel Enjoy Casino & Resort, acompañada por su hermano, Patricio Giménez.

“Lo admiro muchísimo a Moldavsky, siempre lo veo”, aseguró la diva a los medios. “Vengo acá porque sé que cambió un poquito el show. Y estoy con mi hermano porque nunca lo había visto (a Roberto)”, agregó Susana que estuvo recientemente en Buenos Aires para retirar la visa que le permite viajar a los Estados Unidos. Seguramente, planea irse al exterior para seguir disfrutando de sus vacaciones.

Cuando le preguntaron dónde iba a celebrar su cumpleaños este 29 de enero, Giménez optó por mantener el silencio. Además, señaló el motivo por el que prefiere quedarse en su mansión este verano y evitar ir a los eventos sociales: “Me estoy cuidando porque me asusté mucho (por el covid), aparte adónde voy a ir, me gusta estar en mi casa, con mis animales”.

Susana habló con la prensa antes de entrar a la función

En su cuenta de Instagram, el humorista compartió imágenes con la diva y su hermano y le agradeció por su presencia. “Nueva noche soñada en @enjoypuntadeleste y una visita de lujo, Gracias por venir y por tu onda @gimenezsuok”, escribió en la red social.

Susana Giménez y su hermano Patricio con Roberto Moldavsky

El 25 de diciembre Moldavsky comenzó una serie de presentaciones en el país vecino. De jueves a domingo toma el micrófono e intercala sus divertidas historias con música en vivo. “Estamos felices por la bienvenida que nos dieron; cuando preguntamos en la función cuántos son uruguayos la verdad es que el 90% es público uruguayo”, contó a Teleshow el artista que también estará en Mar del Plata en breve.

Respecto de los cambios que hizo en el show, explicó: “No hablo tanto de actualidad argentina con la colectividad uruguaya para abarcar otros temas, pero igual algo les cuento de lo que está pasando en nuestro país. Es muy parecido a lo que hacíamos en Buenos Aires, pero la verdad es que tuvo muy buena recepción acá y nosotros vinimos a encontrarnos con un público diferente así que quisimos ofrecerles una muy buena propuesta”.

Susana Giménez se divirtió con su hermano viendo el nuevo espectáculo de humor (RS Fotos)

Anteriormente, Susana fue a ver a Juana Viale que volvió a concentrar sus energías en su vocación actoral y por estos días protagoniza la obra El Ardor en la Sala Cantegrill de Punta del Este. La ficción también la encabezan Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños.

La diva vio la pieza escrita por Alfredo Staffolani y cuando llegó el momento final donde los artistas reciben los aplausos del público, Juana tomó la palabra y les contó quién había sido su invitada de honor: “Le quiero agradecer a Susana y a su hija, Mecha Sarrabayrouse, que están allá atrás: a las dos gracias por haber venido y apoyarnos”. Desde el placo Susana le contestó inmediatamente con un elogio: “Gracias a vos Juani, ¡estás divina!”. Horas más tarde la nieta de Mirtha Legrand también expresó su alegría en sus historias de Instagram, incentivando a los espectadores a ver la obra: “Vino la grosa de Susana Giménez, ¿vos no vas a venir?”.

SEGUIR LEYENDO: