La guerra entre Paulo Londra y su ex no para: se cruzaron luego de que él adelantara un tema inédito

Paulo Londra, cada vez más enfrentado a Rocío Moreno, su ex y madre de su hija Naomi

La guerra no tan fría entre Paulo Londra y su ex mujer Rocío Moreno sigue sumando capítulos. Aunque están a puntos de ser padres otra vez -Moreno cursa un embarazo de más de 8 meses- y ven crecer a Naomi, su primera hija, no puede decirse que conforman una familia feliz.

Hace pocos días el rapero volvió de un viaje por Estados Unidos y, según allegados a la ex pareja le confiaron a Teleshow, los padres de Naomi se vieron solo un par de veces, muy pocas, y las cosas no mejoraron entre ellos. El contacto está siendo entre abogados, los cuales estarían intentando llegar a un acuerdo por alimentos ya que Londra no le estaría pasando plata a Moreno para la manutención de su hija mayor y la llegada de la beba en camino. En caso de no llegar a un acuerdo, ella tendría pensado recurrir a la Justicia, más aun teniendo en cuenta que tras haber solucionado sus problemas legales, él volverá pronto a la música y que ella, a días de ser madre, no puede trabajar.

Ahora la batalla pasó a las redes sociales: este viernes, Londra compartió en su Instagram un tierno video junto a Naomi. En el mismo, se la ve a la pequeña hipnotizada por la música que escupe un parlante. Es una canción de su padre, hasta el momento inédita, la cual describe una secuencia de desamor: “Tu mano con mi mano / hoy esta lluvia me daña, será que no estoy contigo / El agua cayendo en la ventana, ya no tiene más sentido...”, dice la letra que Naomi intenta cantar.

El rapero adelantó una canción inédita

“Papá siempre va ser tu admirador número 1. Te amo, mi leona, el regreso te lo dedico a vos”, escribió Paulo en el epígrafe haciendo referencia a su esperada vuelta a la música tras resolver sus conflictos legales y del que formaría parte esta canción que, de alguna manera, adelantó en sus redes sociales. Y por otro lado, el rapero cordobés se diferenció de su ex mujer en un pequeño pero significativo gesto: por primera vez se le pudo ver la cara a Naomi en las redes sociales, ya que hasta ahora, su madre siempre publicó fotos de la niña a espaldas o de costado.

Pero no a todo el mundo le pareció este un gesto feliz. Un rato más tarde, Rocío lo cruzó a su ex en sus Instagram Stories: subió una foto de una supuesta ecografía en la que se ve a una mano levantando un pulgar, una especie de “está todo bien” cargadísimo de ironía. Y una leyenda que confirma su sentimiento: “A vos no te llega la dedicatoria y es tipo...”, dando a entender que Londra no le dedicaría ni a ella ni a su bebé por venir su regreso a la música.

El irónico posteo de Rocío Moreno tras la publicación de Paulo Londra junto a Naomi, la hija de ambos (Foto: Instagram)

A principios de enero, mientras el músico estaba en Los Ángeles, Moreno rompió el silencio con Teleshow y por primera vez contó detalles de su separación. “Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, había dicho para confirmar que estaban distanciados, aunque nunca habían tenido una charla que pusiera punto final a su relación, la cual había comenzado en el 2015.

“Isabela Naomi nació en julio del 2020, en plena pandemia, estábamos felices. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar. Al tiempo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, relató la joven influencer y dijo que la gota que colmó el vaso fue el último viaje de él a Estados Unidos, del cual se enteró a través de las redes sociales: “Vi por Instagram que estaba en Minesotta”.

Otros tiempos: Paulo Londra y Rocío Moreno celebrando el primer cumpleaños de Naomi, su primera hija juntos (Foto: Instagram)

Rocío también había dicho que en este segundo embarazo se sintió sola ya que no había encontrado apoyo en Londra: “Tuve miedo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran: ‘¿Qué haces ahí?’”, dice Rocío sobre cómo de a poco el papá de sus hijas se fue alejando de ellas: Paulo regresó a las “andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar”.

